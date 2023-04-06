علی حمیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح غربالگری مراکز آموزشی غیردولتی جهت نظارت فراگیر آموزشگاه‌های غیردولتی، زبان و آزاد علمی با توجه به فعالیت حدود ۱۲۰۰ مرکز آموزشی غیردولتی در استان در حال اجرا است.

وی افزود: در راستای رویکرد اداره کل آموزش و پرورش اصفهان برای نظارت جامع و کامل نسبت به همه مجموعه‌های تحت‌نظر آموزش و پرورش به‌ویژه آموزشگاه‌ها، طرح غربالگری مراکز آموزشی غیردولتی استان تدوین شد.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، شناسایی آموزشگاه‌های غیرمجاز را از دیگر اهداف این طرح دانست و گفت: طرح غربالگری مراکز آموزشی غیردولتی از ابتدای سال تحصیلی در استان اصفهان آغاز و در ابتدا به‌صورت آزمایشی در یکی از نواحی اجرا شد و پس از بررسی‌های لازم طرح را در استان عملی کردیم.

حمیدی خاطرنشان کرد: شناسایی مراکز آموزشی غیرمجاز، ساماندهی مراکز آموزشی جهت در اختیار داشتن کلیه مجوزات لازم و بررسی فعالیت‌های کمی و کیفی آموزشگاه‌های استان از اهداف برگزاری این طرح است.

وی در خصوص فرآیند اجرای طرح غربالگری مراکز آموزشی غیردولتی اضافه کرد: تمامی آموزشگاه‌ها موظف هستند در ابتدا فرم الکترونیکی خودارزیابی در سامانه erp را تکمیل کرده که فرصت آن از ۲۰ فروردین تا پنجم اردیبهشت‌ماه است و صحت‌سنجی خودارزیابی با مراجعه حضوری مؤسسان و مدیران مراکز آموزشی به اداره‌های نواحی و مناطق از پنج اردیبهشت تا ۱۰ خردادماه انجام خواهد شد.

حمیدی ادامه داد: مدیران مدارس با امضای تعهدنامه‌ای در راستای این طرح، متعهد به اجرای کلیه قوانین مرتبط با آموزشگاه‌های استان، در واحدهای آموزشی خود می‌شوند.

رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ابراز داشت: آموزشگاه‌هایی که در فرآیند صحت سنجی شرکت نکنند، در فرآیند تعیین شهریه قرار نمی‌گیرند و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد.

حمیدی ابراز داشت: با توجه به بازدیدهایی که از آموزشگاه‌های استان در حال انجام است و تا پایان خردادماه تکمیل خواهد شد و همچنین صحت سنجی آموزشگاه‌های غیردولتی، کارنامه‌ای برای این مراکز صادر خواهد شد که معیار تعیین شهریه و فعالیت مراکز آموزشی خواهد بود.

حمیدی با اشاره به ساماندهی مراکز آموزشی غیردولتی پس از سال‌ها، خاطرنشان کرد: این طرح برای اولین‌بار در سراسر کشور در حال اجرا و در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی مراکز آموزشی استان اصفهان است.