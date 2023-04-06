همگرایی با نظام یکی از شاخصهای بارز مردم سیستان وبلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، پیش از ظهر پنج شنبه در کمیسیون اطلاعات و عملیات انتظامی و مرزبانی سیستان و بلوچستان که با حضور مدیران فراجا، فرماندهان انتظامی و مرزبانی و رؤسای پلیس‌های تخصصی و معاونان ستادی در سالن جلسات انتظامی استان برگزار شد، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک سال نو گفت: این استان شاخص‌های بسیار مثبتی از جمله همگرایی با نظام دارد که این خود یکی از بارزترین شاخص‌های استان هست.

وی با بیان شاخص‌های بارز این استان، به همگرایی مردم با نظام اشاره کرد و افزود: مردم این منطقه با دیدن اقتدار، وفای به عهد و مهربانی بیش از پیش با پلیس همکاری خواهند داشت.

وی از مهارت و توان عمل نیروهای امنیتی و دستگاه‌های خدمات رسانی در مقابله با جرایم و ناامنی و مدیریت بحران به عنوان شاخصه ای مهم در امنیت اجتماعی نام برد و تصریح کرد: به هر اندازه‌ای که نیروهای امنیتی در سطح جامعه با تکیه بر سه اصل سرعت، دقت و صحت بتوانند قدرت عمل خود را در مقابله با جرایم و ناهنجاری‌ها نشان دهند، به همان میزان نیز، زمینه برای گسترش ناامنی جامعه کاسته و فرآیند جرم در حیطه کنترل پلیس قرار می‌گیرد و فضا برای توسعه امنیت اجتماعی فراهم می‌شود.

جانشین فرمانده انتظامی کشور، امنیت اجتماعی را یکی از مهمترین مسائل جامعه شناختی خواند و گفت: این موضوع رابطه مستقیمی با افزایش مشارکت مردم در صحنه و افزایش اعتماد عمومی داشته و از این رو در جوامع امروزی برای حفظ این سرمایه و بهره گیری از آن برای ارتقا بهره وری، مشارکت سیاسی و اجتماعی و در نهایت بهبود سطح زندگی مردم، تلاش زیادی می‌شود.

وی با بیان کار فرهنگی و ارتباط فرماندهان با مردم افزود: استمرار کار فرهنگی اثر گذار و حفظ ارزش‌ها نیازمند عزم جدی همه سازمان‌ها بوده و اقدامات فرهنگی و دینی مهم‌ترین ابزار مقابله با شبیخون فرهنگی دشمنان اسلام است و یکی از این ابزار فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر هست که باید با همکاری اصحاب رسانه در جامعه نهادینه شود.

رضایی در ادامه آموزش همگانی پلیس را یکی از مؤثرترین راههای تولید امنیت پایدار در استان دانست و تصریح کرد: اصل پیشگیری از وقوع جرم باید با مشارکت عمومی همراه باشد و در همین راستا با هماهنگی و برنامه ریزی های اجتماعی، آموزشی و فرهنگی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و در نهایت بهبود سطح زندگی مردم، تلاش زیادی صورت پذیرد.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از راهبردهای فرماندهی انتظامی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح، ارتقا شاخص‌های آمادگی عملیاتی و توان رزم نیروهای مسلح است و تعامل باید به عنوان یک اولویت انتظامی تقویت شود.

جانشین فرمانده انتظامی کشور با بیان اینکه هدف ما جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور است، افزود: سیستان و بلوچستان دروازه ورود موادمخدر است که انتظار ما تلاش مضاعف در برخورد با باندهای قاچاق و لزوم تمرکز بر این حوزه بوده و باید با هدفگذاری در اطلاعات و انجام به موقع عملیات بتوانیم آمارهای مواد مخدر و کشفیات سلاح و مهمات و نیز قاچاق سوخت را ارتقا دهیم.

رضایی با اشاره به اینکه رزمایشهای انتظامی باید به صورت مستمر انجام شود، اظهار کرد: تلاش‌های انجام گرفته در این استان و شهرستان‌های تابعه، مشهود بوده و کارکنان برای آن متحمل زحمات فراوانی شده‌اند، فراجا سازمانی انقلابی است و کارکنان آن با روحیه انقلابی نباید به وضعیت موجود راضی باشند و باید تلاش بیشتری کنند.

رضایی در خاتمه مردم سیستان و بلوچستان را مردمی فهیم و قدرشناس عنوان کرد و افزود: این استان به لحاظ جرایم، چند وجهی است چراکه از یک طرف با قاچاق کالا و موادمخدر مواجه است و از سویی معاندین و ضدانقلاب به هر نحوی قصد تحرک دارند و همواره در صدد توطئه چینی برای مردم این استان هستند.