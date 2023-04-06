حضور رئیس قوه قضاییه در شیرخوارگاه امام علی (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان البرز که در سالروز میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) انجام شد، در مجموعه شیرخوارگاه امام علی (ع) کرج حضور یافت.

رئیس قوه قضائیه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به همراه نوگلان روزه اولی، روزه پانزدهمین روز ماه مبارک رمضان را در کنار و همراه با ایتام افطار کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از صرف افطار همراه با کودکان و نوجوانان و مسئولان بهزیستی استان البرز، در فضایی گرم و صمیمی به گفتگو با نوجوانان پرداخت.