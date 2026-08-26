به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام رضا نوری در آیین تکریم فرمانده انتظامی خراسان شمالی که در سالن اجتماعات فرماندهی انتظامی خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به اهمیت و دشواری تأمین امنیت در شرایط مختلف، اظهار کرد: امنیت خانوادهها گاه از سوی دشمنان خارجی تهدید میشود و گاه دشمن با نفوذ، ایجاد آشوب و بهرهگیری از افراد ناآگاه، تلاش میکند بحران را از داخل جامعه شکل دهد.
وی افزود: مقابله با دشمن خارجی شرایط و ویژگیهای مشخص خود را دارد، اما هنگامی که دشمن تلاش میکند با ایجاد ناامنی و آشوب در داخل کشور به اهداف خود برسد و در این میان برخی جوانان و افراد ناآگاه نیز درگیر شوند، مدیریت صحنه و حفظ امنیت با پیچیدگی و دشواری بیشتری همراه خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با قدردانی از صبر و ایثار نیروهای فراجا گفت: نیروهای انتظامی در بسیاری از صحنههای آشوب و اغتشاش، با وجود تحمل سنگپرانی، توهین و حتی شهادت تعدادی از همکاران خود، تلاش میکنند امنیت را برقرار کنند و از وارد شدن آسیب به مردم جلوگیری شود.
حجتالاسلام نوری ادامه داد: نیروهای سپاه، بسیج و سایر مجموعههای مسئول نیز در کنار فراجا، با حضور داوطلبانه و ایثارگرانه در میدان، برای حفظ امنیت کشور تلاش میکنند و همه این مجاهدتها برای مردم و مسئولان ارزشمند است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از ۳۷ سال خدمت و تلاش سردار مطهریزاده در عرصههای مختلف امنیتی و انتظامی، گفت: این فرمانده در دوران مختلف مسئولیت، از حضور در بسیج تا فعالیت در مجموعه فراجا، فرماندهی در استانهای مختلف و مأموریتهای ویژه، هر جا که کشور و نظام به حضورش نیاز داشته، آماده خدمت بوده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی خاطرنشان کرد: سردار مطهریزاده در بسیاری از بحرانها، درگیریهای داخلی و شرایط سخت، شخصاً در میدان حضور داشته و بارها در جریان مأموریتها مورد آسیب، سنگپرانی و توهین قرار گرفته است، اما همواره با شجاعت و احساس مسئولیت به وظیفه خود عمل کرده است.
وی با اشاره به نقش خانواده فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی نیز گفت: بسیاری از سختیها و نگرانیهایی که خانواده این عزیزان تحمل میکنند، دیده نمیشود. همراهی همسران و خانوادهها در موفقیت نیروهایی که شبانهروز برای امنیت مردم تلاش میکنند، نقشی بسیار مهم و ارزشمند دارد.
حجتالاسلام نوری با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش خاطر برای یک خانواده از ارزش معنوی بالایی برخوردار است، افزود: بر اساس آموزههای دینی، آیات، روایات و سیره پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع)، ایجاد آرامش و امنیت برای خانوادهها، شهرها و کشور از خدمات بزرگ و ارزشمندی است که پاداشی عظیم دارد.
وی ضمن قدردانی از فرماندهان، نیروهای انتظامی، نظامی و بسیجی حاضر در مراسم، اظهار کرد: مردم خراسان شمالی قدردان تلاش همه کسانی هستند که برای امنیت استان، شهرها و خانوادهها تلاش کردهاند و امیدواریم این عزیزان همانگونه که امروز نزد مردم سربلند هستند، در پیشگاه خداوند متعال نیز روسفید باشند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی همچنین با اشاره به معرفی فرمانده جدید، گفت: امیدواریم با توجه به سوابق و شناختی که فرمانده جدید از استان دارد، بتواند در مسئولیت تازه خود منشأ خدمات ارزشمند باشد و مسیر خدمت به مردم و تأمین امنیت استان با قوت ادامه یابد.
وی تأکید کرد: مسئولان و مردم استان در کنار مجموعه انتظامی و فرمانده جدید خواهند بود و برای موفقیت همه خدمتگزاران امنیت و آرامش کشور دعا میکنیم.
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