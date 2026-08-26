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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

نوری: نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت مظلومانه در میدان ایستاده‌اند

نوری: نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت مظلومانه در میدان ایستاده‌اند

بجنورد- نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی گفت: نیروهای انتظامی در سخت‌ترین شرایط و با وجود تحمل آسیب‌ها و دشواری‌ها، برای حفظ امنیت و آرامش مردم مظلومانه در میدان ایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام رضا نوری در آیین تکریم فرمانده انتظامی خراسان شمالی که در سالن اجتماعات فرماندهی انتظامی خراسان شمالی برگزار شد، با اشاره به اهمیت و دشواری تأمین امنیت در شرایط مختلف، اظهار کرد: امنیت خانواده‌ها گاه از سوی دشمنان خارجی تهدید می‌شود و گاه دشمن با نفوذ، ایجاد آشوب و بهره‌گیری از افراد ناآگاه، تلاش می‌کند بحران را از داخل جامعه شکل دهد.

وی افزود: مقابله با دشمن خارجی شرایط و ویژگی‌های مشخص خود را دارد، اما هنگامی که دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ناامنی و آشوب در داخل کشور به اهداف خود برسد و در این میان برخی جوانان و افراد ناآگاه نیز درگیر شوند، مدیریت صحنه و حفظ امنیت با پیچیدگی و دشواری بیشتری همراه خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با قدردانی از صبر و ایثار نیروهای فراجا گفت: نیروهای انتظامی در بسیاری از صحنه‌های آشوب و اغتشاش، با وجود تحمل سنگ‌پرانی، توهین و حتی شهادت تعدادی از همکاران خود، تلاش می‌کنند امنیت را برقرار کنند و از وارد شدن آسیب به مردم جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام نوری ادامه داد: نیروهای سپاه، بسیج و سایر مجموعه‌های مسئول نیز در کنار فراجا، با حضور داوطلبانه و ایثارگرانه در میدان، برای حفظ امنیت کشور تلاش می‌کنند و همه این مجاهدت‌ها برای مردم و مسئولان ارزشمند است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از ۳۷ سال خدمت و تلاش سردار مطهری‌زاده در عرصه‌های مختلف امنیتی و انتظامی، گفت: این فرمانده در دوران مختلف مسئولیت، از حضور در بسیج تا فعالیت در مجموعه فراجا، فرماندهی در استان‌های مختلف و مأموریت‌های ویژه، هر جا که کشور و نظام به حضورش نیاز داشته، آماده خدمت بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی خاطرنشان کرد: سردار مطهری‌زاده در بسیاری از بحران‌ها، درگیری‌های داخلی و شرایط سخت، شخصاً در میدان حضور داشته و بارها در جریان مأموریت‌ها مورد آسیب، سنگ‌پرانی و توهین قرار گرفته است، اما همواره با شجاعت و احساس مسئولیت به وظیفه خود عمل کرده است.

وی با اشاره به نقش خانواده فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی نیز گفت: بسیاری از سختی‌ها و نگرانی‌هایی که خانواده این عزیزان تحمل می‌کنند، دیده نمی‌شود. همراهی همسران و خانواده‌ها در موفقیت نیروهایی که شبانه‌روز برای امنیت مردم تلاش می‌کنند، نقشی بسیار مهم و ارزشمند دارد.

حجت‌الاسلام نوری با بیان اینکه ایجاد امنیت و آرامش خاطر برای یک خانواده از ارزش معنوی بالایی برخوردار است، افزود: بر اساس آموزه‌های دینی، آیات، روایات و سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع)، ایجاد آرامش و امنیت برای خانواده‌ها، شهرها و کشور از خدمات بزرگ و ارزشمندی است که پاداشی عظیم دارد.

وی ضمن قدردانی از فرماندهان، نیروهای انتظامی، نظامی و بسیجی حاضر در مراسم، اظهار کرد: مردم خراسان شمالی قدردان تلاش همه کسانی هستند که برای امنیت استان، شهرها و خانواده‌ها تلاش کرده‌اند و امیدواریم این عزیزان همان‌گونه که امروز نزد مردم سربلند هستند، در پیشگاه خداوند متعال نیز روسفید باشند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی همچنین با اشاره به معرفی فرمانده جدید، گفت: امیدواریم با توجه به سوابق و شناختی که فرمانده جدید از استان دارد، بتواند در مسئولیت تازه خود منشأ خدمات ارزشمند باشد و مسیر خدمت به مردم و تأمین امنیت استان با قوت ادامه یابد.

وی تأکید کرد: مسئولان و مردم استان در کنار مجموعه انتظامی و فرمانده جدید خواهند بود و برای موفقیت همه خدمتگزاران امنیت و آرامش کشور دعا می‌کنیم.

کد مطلب 6928201

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