سهرابی: شهریه مدارس غیردولتی باید متناسب با کیفیت خدمات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سی‌امین جلسه شورای نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی لرستان به ریاست سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزش و پرورش استان و با حضور اعضای شورا، مسئولان واحدهای مرتبط و مدیرکل نوسازی مدارس لرستان برگزار شد.

سهرابی روز چهارشنبه در این نشست با اشاره به اینکه حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد دانش‌آموزان استان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند، اظهار کرد: مدارس غیردولتی در کنار ظرفیتی که برای نظام تعلیم و تربیت ایجاد کرده‌اند، با مسائل و چالش‌هایی نیز مواجه هستند که باید با نظارت دقیق و مستمر مورد بررسی قرار گیرند.

وی افزود: ارزیابی عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی باید بر اساس داده‌ها، شاخص‌های مشخص و بررسی‌های میدانی انجام شود و هدف از نظارت صرفاً کنترل فعالیت‌ها نیست، بلکه باید در نهایت به اصلاح فرآیندها و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی منجر شود.

شهریه متناسب با عملکرد مدارس تعیین شود

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به فرآیند تعیین شهریه مدارس غیردولتی، بر ضرورت تناسب شهریه با عملکرد واقعی مدارس تأکید کرد و گفت: مؤلفه‌هایی همچون وضعیت نیروی انسانی، کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، تندرستی، بیمه، حقوق و دستمزد معلمان و سطح خدمات ارائه‌شده باید در ارزیابی عملکرد مدارس و تعیین شهریه مورد توجه قرار گیرد.

سهرابی همچنین بر ضرورت بررسی دقیق فرآیند صدور مجوز مدارس و مراکز غیردولتی تأکید کرد و افزود: صدور مجوز باید بر اساس نیازسنجی واقعی شهرستان‌ها و نواحی و در چارچوب ضوابط و مقررات انجام شود تا توسعه کمی مدارس، جایگزین توجه به کیفیت نشود.

بررسی وضعیت مدارس آموزش از راه دور

در ادامه این نشست، نحوه تعیین شهریه مدارس آموزش از راه دور مطابق دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش، وضعیت فعالیت این مدارس، تعداد دانش‌آموزان، کیفیت خدمات آموزشی و وضعیت فضاهای آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای شورا همچنین بر ضرورت استمرار نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس آموزش از راه دور تأکید کردند.

پیگیری دوره‌های توانمندسازی نیروهای شاغل در مدارس غیردولتی، اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، تقویت برنامه‌های جبرانی آموزشی و ارتقای توان حرفه‌ای معلمان نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

تأکید بر رعایت ضوابط بهداشتی و تربیتی

در بخش دیگری از نشست، بر رعایت ضوابط قانونی و عرفی مرتبط با پوشش و عفاف از سوی دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان مدارس غیردولتی تأکید شد و اعضای شورا اجرای مقررات مربوط به این مدارس همانند مدارس دولتی را مورد توجه قرار دادند.

همچنین نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و جلوگیری از عرضه خوراکی‌های غیرمجاز و آسیب‌زا در مدارس غیردولتی از دیگر موضوعات مورد بررسی بود.

پرونده‌های تخصصی پیش از طرح در شورا بررسی شوند

اعضای شورای نظارت در ادامه درباره تقویت سازوکارهای کارشناسی پیش از تصمیم‌گیری نهایی گفت‌وگو کردند.

بر این اساس، پیشنهاد شد موضوعات تخصصی و به‌ویژه پرونده‌هایی که دارای ابعاد حقوقی و کارشناسی هستند، پیش از طرح در شورای نظارت در کمیته‌های تخصصی بررسی و جمع‌بندی شوند تا تصمیمات شورا از پشتوانه کارشناسی بیشتری برخوردار باشد.

نوسازی مدارس؛ نظارت در کنار حمایت باشد

بهاروند، مدیرکل نوسازی مدارس لرستان نیز در این نشست تأکید کرد: شورای نظارت نباید صرفاً محل برخورد و اتخاذ تصمیمات تنبیهی باشد، بلکه در کنار نظارت قانونی، رویکردهای حمایتی، هدایت‌کننده و کیفیت‌بخش نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

در همین راستا، پیشنهاد طراحی سازوکاری برای ارزیابی و رتبه‌بندی کیفی مدارس غیردولتی مطرح شد تا عملکرد این مدارس بر اساس شاخص‌هایی همچون کیفیت تدریس، میزان رشد آموزشی دانش‌آموزان، توسعه حرفه‌ای معلمان و نحوه اجرای برنامه‌های آموزشی مورد سنجش قرار گیرد.

تأکید بر استمرار ارزیابی مدارس

در پایان این نشست بر استمرار ارزیابی عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی، تقویت نظارت فرایندی، توجه همزمان به حمایت و نظارت و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی برای افزایش کیفیت تصمیمات شورای نظارت تأکید شد.

مسئولان آموزش و پرورش لرستان همچنین تأکید کردند که توسعه مدارس غیردولتی باید در کنار رعایت ضوابط قانونی، با ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی همراه باشد و رضایت و حقوق دانش‌آموزان و خانواده‌ها در فرآیند نظارت و تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.