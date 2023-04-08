خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دشت‌ها و شالیزارهای شمال و خاکریزهای آفتاب سوخته جنوب و وجب به وجب مناطق عملیاتی، دلاوری و رشادت سردار بزرگ اسلام، شهید «محمد حسن طوسی» را گواهی می‌دهند، دشت‌های شلمچه و دهلاویه، فکه و سرزمین‌های عملیاتی قدمگاه این شهید بوده است.

آنچه سردار شهید طوسی را بیش از پیش شهره کرده بود، شجاعت خلوص نیت، زیرکی هوش و ذکاوت بود و همین شاخصه‌ها سبب شد تا محمدحسن در سن کم وجوانی، مأموریت‌های بزرگی را انجام دهد که دل دشمن تا دندان مسلح رژیم بعث را به لرزه درآورد.

پیشینه فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی محمدحسن به قبل از انقلاب برمی گردد، زمانی که ندای پیرفرزانه و مراد انقلاب را شنید، پای در رکاب گذاشت و با شروع جنگ نیز، هوای مطبوع شمال و شالیزار و دشت را رها کرد و به مناطق دفاع مقدس رفت و در این راه چهار بار زخم مجروحیت و جانبازی بر پیکرش نشست و سرانجام نیز در فروردین ۶۶ روح مطهرش از بند جسمانی عروج کرد و به شهادت نائل آمد.

سردار طوسی ابتدا به عضویت کمیته انقلاب اسلامی شهرستان نکا درآمد و سرانجام به دلیل نیازی که به وجود ایشان بود به گروه اطلاعات و عملیات رفت و مسئولیت شناسایی و عملیات شش منطقه مرزی را عهده دار شد و در همه مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی که به وی سپرده می‌شد، به خوبی انجام وظیفه کرد.

مردم یاری ویژگی شهید طوسی

پای صحبت قهرمانان دوران دفاع مقدس که می‌نشینی از محمدحسن و رشادت‌هایش ساعت‌ها حرف برای گفتن دارند و اهالی مازندران و مردم شهرستان نکا نیز روایت‌های زیادی از مالک اشتر زمانه بیان می‌کنند. حس مردم داری و مردم یاری شهید طوسی از ویژگی‌ها و برجستگی‌های بود که این قهرمان دوران دفاع مقدس را به ستاره‌ای در زندگی و دفاع مقدس تبدیل کرده بود و اوج درخشش و قهرمانی این شهید نام آور مازندران در عملیات‌های این دوران بوده است.

شهید طوسی در دوران عمربابرکتشان، هم پدری دلسوز و مهربان برای دخترش بود و هم قهرمانی برای مردم وفادار و فداکار مازندران، سمیه قاسمی طوسی فرزند سردار شهید محمد حسن قاسمی‌طوسی می‌گوید: «من خیلی بابایی بودم و پدرم را دوست داشتم و فقدان و نبود پدر برای من جبران ناپذیر بود که چیزی جای خالی پدر را برایم پر نکرد.»

شهید طوسی سردار دلاوری که ایثارگری، حماسه آفرینی و شهادت طلبی بی نظیرش در طول جنگ تحمیلی بویژه در عملیات غرور آفرین والفجر ۸ در گنجینه خاطرات ۸ سال دفاع مقدس پرتو افشانی می‌کند.

یاد شهید طوسی برای همیشه تاریخ در گنجینه دفاع مقدس و خاطره مردمان شهیدپرور مازندران باقی خواهد ماند و هرسال در آستانه و یا همزمان با سالروز عروج آسمانی این سردار بزرگ آئین یادبودی با حضور باشکوه مردم منطقه در شهرستان نکا برگزار می‌شود.

اهالی شهرستان نکا از شهید طوسی خاطرات زیادی نقل می‌کنند و روز بدرقه این سردار برای همیشه در تقویم مازندران ثبت و ماندگار شده است.

خاکریزهای جبهه هنوز خستگی‌های شبانه و نخوابیدن‌های سردار شهید طوسی را به یاد دارند و گواهی می‌دهند رشادت‌های وری را در نبرد با دشمن.

سردار شهید طوسی که چهاربار در دوران دفاع مقدس مجروح شده بود، پس از بهبودی از جراحات ناشی از جنگ در سال ۶۲ در منطقه عملیاتی والفجر ۶ (دهلران) جانشینی قرارگاه طرح لبیک یا خمینی استان‌های گیلان و مازندران را بر عهده گرفت و تلاش‌هایش در این گردان باعث شد تا در سال ۶۳ به عنوان مسؤول اطلاعات و عملیات لشکر ۲۵ کربلا استان منصوب شود.

شهید طوسی در سال ۶۴ به دلیل نیازی که به درایت ایشان برای کارهای اطلاعاتی و عملیات جنگ بود بر اساس دستور فرماندهی کل سپاه، عملیات شناسایی را در ۶ منطقه مرزی کشور بر عهده گرفت و در ۱۸ فروردین سال ۶۶ در عملیات کربلای هشت در منطقه شلمچه به شهادت رسید.

از خانواده سردار محمدحسن طوسی دو برادر دیگرش محمدحسین و محمد کاظم نیز به درجه شهادت رسیدند و مقبره این سه شهید در روستای طوسکلا در دو کیلومتری شمال شهر نکا قرار دارد.

گفتنی است؛ در فروردین ۶۶ شلمچه، عملیات کربلا ۸ سردار طوسی به همراه سردار نبوی و نوبخت برای شناسایی منطقه اعزام شدند که در خط اول شناسایی، دشمن با پاتک آنها را مورد هدف قرار می‌دهد و هر سه به شهادت نائل می‌شوند و پیکرهای مطهرشان ۹ سال در آن منطقه می‌ماند.

مراسم یادواره سرداران و شهدای شهرستان نکا با محوریت سردار شهید محمد حسن طوسی عصر شنبه در نکا برگزار می‌شود.