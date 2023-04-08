۷۰ پرونده قصاص در سیستان وبلوچستان به سازش ختم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام حمیدرضا بندانی گفت: در سال گذشته ۴۵ هزار و ۳۸۹ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان وارد شده که از مجموع پرونده‌های وارده، ۳۱ هزار و ۲۳۲ فقره پرونده وارده حقوقی و ۱۴ هزار و ۱۵۷ فقره پرونده وارده کیفری بوده است.

وی ادامه داد: همچنین از مجموع این پرونده‌ها ۴۳ هزار و ۵۱۸ فقره پرونده وارده شهری و هزار و ۸۷۱ فقره پرونده وارده روستایی بوده است.

وی ادامه داد: تاکنون از مجموع پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف ۴۵ هزار و ۷۸۸ فقره پرونده مختومه شده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان با اشاره به پرونده‌های قابل صلح نیز گفت: از این تعداد پرونده ۲۷ هزار و ۹ فقره پرونده قابل صلح بوده که ۹ هزار و ۱۷۳ فقره پرونده مصالحه شده است.

وی افزود: با تلاش اعضای کارگروه، رؤسای حوزه‌های قضائی، مددکاران زندان، اعضای شوراهای حل اختلاف، صلح یاران و ریش سفیدان استان، تا کنون ۷۰ فقره پرونده محکوم به قصاص در سیستان و بلوچستان به سازش ختم شده و ۷۰ نفر نیز به آغوش خانواده بازگشته‌اند.

دبیر کارگروه صلح در پرونده‌های قصاص استان با اشاره به پرونده‌های سازش یافته قصاص نیز گفت: از تعداد ۷۰ فقره پرونده محکوم به قصاص که به سازش ختم شده، ۲۶ فقره پرونده در شعبات سازشی مرکز استان، پنج فقره پرونده در شهرستان سراوان، دو فقره پرونده در شهرستان خاش، سه فقره پرونده در شهرستان هیرمند، میرجاوه، دلگان، مهرستان و زهک هرکدام یک فقره پرونده، دو فقره پرونده در دشتیاری، شش فقره پرونده در زابل، هشت فقره پرونده در ایرانشهر، نه فقره پرونده در چابهار و پنج فقره پرونده در فنوج به سازش ختم شده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان افزود: شوراهای حل اختلاف با تکیه بر تعالیم دینی و اثرگذاری فرهنگ اسلامی با هدف ترویج صلح و سازش بین طرفین پرونده‌های قضائی توانسته نقش مهمی در احیا ارزش‌های اصیل دینی و ملی مانند مدارا و صلح داشته باشد.