آموزش رایگان افراد معلول زیر پوشش بهزیستی البرز کلید خورد

بهزاد غفاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای مهارت و توانمندسازی افراد معلول و اعضای خانواده آنان، ارائه آموزش رایگان فنی و حرفه‌ای در دستور کار اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قرار گرفت.

وی بیان کرد: با عنایت به اینکه معلولین به واسطه نداشتن مهارت‌های حرفه‌ای، مددجویی و عدم تأمین منابع مالی برای امرار معاش و گذران زندگی خود و اعضای خانواده، بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض انواع آسیب‌های فردی و اجتماعی قرار می‌گیرند، از این رو بر اساس سیاست‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در راستای اجرای طرح نذر مهارتی، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حوزه مهارت آموزی افراد معلول معرفی شده از اداره کل بهزیستی استان، از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد استان در جهت ارتقای توان مهارتی افراد معلول و خانواده آنان به صورت رایگان بهره خواهیم برد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای البرز خاطرنشان کرد: در این راستا، مشوق‌هایی از طریق ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زا به آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان البرز که در این طرح مشارکت دارند، در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: اعتقاد بر این است که افراد دارای معلولیت، از هوش و ذکاوت بسیار بالایی برخوردارند و به‌عنوان «سفیران مهارتی» الگویی برای سایر افراد محسوب می‌شوند؛ زیرا با غلبه بر محدودیت‌هایی خود، بسیار کارآمد ظاهر می‌شوند و یک فرد بسیار مفید و مؤثر برای جامعه خواهند بود.

غفاری با اشاره به اینکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کلید توانمندسازی و توانبخشی شغلی و حرفه‌ای معلولان است، اظهار داشت: در حقیقت کسب مهارت‌های متناسب با شرایط گروه هدف سازمان بهزیستی در ایجاد و پایداری اشتغال، حائز اهمیت بوده و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تاکنون بیش از ١٠٠ استاندارد آموزشی و مهارتی ویژه افراد معلول تدوین کرده که نقش بسزایی در اشتغال آنان ایفا خواهد نمود.