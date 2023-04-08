جشنواره استارتاپی«فستاک»با محوریت فناوری های پرداخت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امیرکبیر، دومین جشنواره استارتاپی فستاک با موضوع فناوری‌های پرداخت (پی‌تک)، به همّت شتاب دهنده فست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.

مهمترین محورهای این جشنواره اپلیکیشن‌های پرداخت یار، هایپرمارکت مجازی و الکترونیک، سخت‌افزارهای صنعت پرداخت، پی‌تک و هوش مصنوعی، پی‌تک و گیمیفیکیشن، پی‌تک و فروش خرد، پی‌تک و خدمات نوین بیمه‌ای و باشگاه نوین است.

این رویداد با حضور جمعی از فعالان حوزه پی‌تک و اکوسیستم کارآفرینی کشور، استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوآور و با هدف حمایت از محصولات و ایده‌های نوآورانه در راستای تجاری‌سازی و تولید محصول متناسب با شرایط روز کشور برگزار می‌شود تا علاوه بر تلاش برای ایجاد اشتغال، رونق تولید و به کارگیری و فعال‏‌سازی ظرفیت‌های نهفته در کشور زمینه‌ساز تقویت و حمایت از تولید داخلی و اقتصاد ملی شود.



علاقمندان به ارائه ایده‌ها در این جشنواره می‌توانند ایده‌های خود را حداکثر تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ از طریق وبسایت www.fastac.ir به دبیرخانه علمی جشنواره ارسال کنند.

برگزیدگان جشنواره ایده‌های فستاک علاوه بر دریافت جوایز نقدی و حمایت مالی و سرمایه‌گذاری، حمایت‌های توانمندسازی و شتابدهی برای تبدیل ایده به محصول، توسعه بازار محصول و امتیاز ارتباط صاحبان ایده به شرکت‌های پرداخت بهره‌مند خواهند شد.