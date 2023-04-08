افزایش شناسایی موارد ابتلا به مالاریا در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علیمراد در این بازدید با اکیپ واحد مبارزه با بیماری‌های شبکه بهداشت و درمان که به سرپرستی مهندس حسین جاودان معاون بهداشتی شبکه در منطقه حضور دارند گفتگو و از نزدیک در جریان اقدامات آنان در مبارزه با بیماری مالاریا قرار گرفت.

وی بیان کرد: دشت وسیع مسافرآباد به جهت دارا بودن باغات متعدد و قرار داشتن در مسیر عبور اتباع خارجی که از سمت جنوب کرمان وارد هرمزگان می شوند، محلی برای اسکان و اشتغال این اتباع قرار گرفته که بعضاً این مهاجرین ناقل بیماری مالاریا هستند.

علیمراد خاطرنشان کرد: باغداران و کشاورزان منطقه در نظر داشته باشند در صورت بکارگیری اتباع خارجی برای کنترل و بررسی آنان از نظر بیماری‌های واگیر مثل مالاریا کارشناسان و تیم سلامت مرکز شهید مطهری و اکیپ واحد مبارزه بیماری‌های شبکه بهداشت که روزانه در منطقه در حال خدمات رسانی هستند تماس بگیرند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان رودان در پایان اضافه کرد: مالاریا یک بیماری تهدیدکننده حیات و در عین حال قابل پیشگیری و درمان است که انتقال آن با پشه صورت می گیرد و باعث حملات عود کننده و گاهی اوقات باعث مرگ افراد نیز شده است.