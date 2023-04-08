کمک خیران برای کمک به افراد نیازمند تحت پوشش بهزیستی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا وحید زاده در گردهمایی خیران و پزشکان و همکار بهزیستی استان در شیرخوارگاه مادر کرمان گفت: بیش از ۶۰ هزار پرونده برای معلولان، ۱۰ هزار پرونده برای زنان سرپرست خانواده و ۴۵۰۰ پرونده برای بچه‌های بدسرپرست و بی‌سرپرست در بهزیستی استان کرمان وجود دارد که اعتبارات مورد نیاز این افراد از محل اعتبارات دولتی، شرکت‌های صنعتی و معدنی، خود خانواده‌ها و کمک‌های خیران تأمین می‌شود که در سال‌های اخیر نقش خیران در تأمین این اعتبارات پررنگ‌تر شده است.

وی گفت: کودکان بی سرپرست و بدسرپرست تا ۱۸ سالگی در مراکز مختلف بهزیستی نگهداری می‌شوند و بعد از این سن می‌توانند در جامعه زندگی عادی داشته باشند.

محمد مهدی فداکار، استاندار کرمان هم گفت: خیران نقش مهمی در کمک به دولت در انجام خدمت رسانی به معلولان و نیازمندان دارند و کار اصلی را خیران انجام می‌دهند.