توزیع ۵۲ هزار حلقه لاستیک احتکار شده در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در یک نشست خبری با اشاره به طرح ویژه نظارت بر ایام پایانی سال و نوروز گفت: امسال با توجه به اینکه این طرح نظارتی با طرح ویژه ضیافت ماه رمضان تلفیق شد، نسبت به سالهای گذشته از هشتم اسفندماه کار را شروع کردیم و تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: حدود ۱۸۰ نفر از رؤسای شعب به مجموعه گشتهای مشترک اضافه شدند و تعداد کل گشتها در هر روز حدود ۵۰۰ واحد گشتی بوده که حدود ۱۰۰ واحد در تهران و مابقی در سایر استانها انجام وظیفه میکردند.
وی با بیان اینکه حدود ۱۷ هزار و ۲۳۵ اکیپ گشت در طول مدت اجرای طرح تا امروز اعزام کردیم، اظهار کرد: حدود ۱۱۸ هزار و ۳۰۳ مورد بازرسی داشتند و تعداد واحدهای دارای تخلف ۳۰ هزار و ۶۴۹ واحد بودند.
اسفنانی خاطرنشان کرد: حدود ۱۷ هزار و ۹۵۰ فقره پرونده تشکیل شده که چهار هزار و ۳۰۹ فقره نصب بنر و پلمب واحد متخلف انجام شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اذعان کرد: در بحث اجرای احکام مجموع پروندههای وارده ۱۳ هزار و ۲۰۶ پرونده وارده داشتیم و بیش از ۹ هزار پرونده حکم اجرا شده و مبلغ ریالی اخذ شده حدود یکصد میلیارد تومان بوده است.
وی تصریح کرد: حدود ۱۲۰ فقره پرونده در خصوص لاستیک خودرو داشتیم که معمولاً گرانفروشی و احتکار بوده است و در خصوص کشف ۵۲ هزار حلقه لاستیک خودرو در یک انبار که مطابق قانون حکم صادر و دستور عرضه لاستیک به بازار داده شد که بین مصرفکنندگان توزیع شد.
اسفنانی با اشاره به تعطیلی ۵۰ مورد قنادی بهدلیل افزایش قیمت در کشور و در ایام نوروز گفت: تخلف خودروسازان عمدتاً گرانفروشی، کم، فروشی و گاهاً تقلب است که رسیدگی و صدور حکم میشود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: یک فقره پرونده حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در شعبه بدوی برای یک خودروساز به اتهام گرانفروشی رأی صادر شده است.
وی اظهار کرد: در بحث قیمتگذاری بلیت هواپیمایی یک مشکلی است که امیدواریم مجلس شورای اسلامی آن را در قالب یک قانون مصوب کند تا این سردرگمی در بحث قیمتگذاری بلیت هواپیما را شاهد نباشیم.
اسفنانی خاطرنشان کرد: آزادسازی قیمت بدان معنا نیست که قیمت بلیت هواپیما هیچ سقفی نداشته باشد و این مقررات حتی در دنیا نیز اعلام شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در این حوزه، حدود ۳۹ پرونده تشکیل شد و هفت شرکت محکوم شدند که از این هفت شرکت، سه شرکت هواپیمایی و چهار مورد شرکت عرضه بلیت هواپیما بودند که از ۱۰ میلیارد تومان تا حدود ۳۰ میلیارد تومان میزان جرایم آنها بوده است که بهمحض قطعی شدن رأی اعلام خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون تخلف برخی از واحدهای صنفی در میادین میوه و تره بار اظهار کرد: بازارهای میوه و تره بار داخل شهر مکلف بودند که کالایی را که به مردم عرضه میکنند، کالای درجه یک باشد؛ اما مشاهده شد برخی از غرفهها کالای مرغوب را در انبار نگه میداشتند و کالای درجه دوم و سوم را عرضه میکردند که مکلف شدند کالایی که میفروشند بهترین نوع کالا باشد. مهمترین مطلب اصلاح این رویه بود و اجازه ندادند کالای نامرغوب به مردم عرضه شود.
اسفنانی خاطرنشان کرد: حدود ۲۸ هزار و ۱۹۷ فقره پرونده در بحث کالا و خدمات پرونده در سال جدید تشکیل شده است که ۱۰ هزار و ۶۲۸ فقره مختومه داشتهایم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در حوزه بهداشت، درمان و مباحث مربوط به دامپزشکی هزار و ۹۲۶ فقره پرونده وارده و هزار و ۶۶۲ فقره پرونده مختومه شده است.
وی ادامه داد: در بحث قاچاق کالا و ارز سه هزار و ۷۶۱ فقره پرونده وارده داشتیم که دو هزار و ۴۴۴ پرونده مختومه داشتهایم.
اسفنانی گفت: مجموعاً در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز، ۳۳ هزار و ۸۸۴ فقره پرونده تشکیل شده ۱۳ هزار و ۹۳۸ فقره رسیدگی مختومه شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اذعان کرد: ارزش ریالی محکومیتهای این تعداد پرونده، شش هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال بوده است.
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