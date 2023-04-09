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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۷:۱۵

ایران میزبان مسابقات پرورش اندام دانشجویان جهان شد

ایران میزبان مسابقات پرورش اندام دانشجویان جهان شد

با اعلام فدراسیون جهانی، ایران رسما به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات پرورش اندام قهرمانی دانشجویان جهان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، بعد از دیدار عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران با رافائل سانتونخا رئیس IFBB در حاشیه مسابقات بین المللی امارات، ایران رسماً به عنوان اولین دوره مسابقات پرورش اندام قهرمانی دانشجویان جهان در سال ۲۰۲۳ معرفی شد.

در این نشست تفاهم نامه میزبانی ایران از این رویداد جهانی توسط رئیس فدراسیون جهانی فیتنس و پرورش اندام و رئیس فدراسیون بدنسازی ایران به امضا رسید.

گفتنی است؛ زمان پیشنهادی ایران برای برگزاری این رویداد مهرماه سال ۱۴۰۲ بوده و بعد از موافقت فدراسیون جهانی مکان و زمان این رقابت‌ها به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5749338

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    نظرات

    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      0 1
      پاسخ
      یعنی میزبان گاومیش های پرواری شد که به اندازه گاو میخورند و فقط قیافه میگیرند ! باید به گاری بسته شوند و زمین را شخم بزنند تا لا اقل فایده داشته باشند !

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