برداشت گندم از ۶ هزار هکتار مزارع لامرد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: پیش بینی می‌شود میزان تولید گندم در لامرد به بیش از ۱۷ هزار تن برسد.

وی ادامه داد: بیشترین میزان برداشت گندم در فاصله زمانی اواخر فروردین لغایت دهم اردیبهشت ماه خواهد بود از این رو ۴۰ دستگاه کمباین و تجهیزات مراکز خرید گندم در سه بخش اشکنان، علامردوشت و بخش مرکزی لامرد تجهیز شده‌اند.

محمدی تاکید کرد: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته مراکز خرید سه‌گانه در شهرستان لامرد نسبت به دریافت گندم از کشاورزان اقدام کرده و در کوتاه‌ترین زمان نسبت به پرداخت قیمت خرید تضمینی اقدام خواهد شد.

