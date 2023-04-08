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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹

برداشت گندم از ۶ هزار هکتار مزارع لامرد آغاز شد

برداشت گندم از ۶ هزار هکتار مزارع لامرد آغاز شد

لامرد- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان لامرد گفت: برداشت گندم از سطح شش هزار هکتار از مزارع این شهرستان آغاز و پیش بینی می‌شود تا پایان اردیبهشت ماه ادامه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: پیش بینی می‌شود میزان تولید گندم در لامرد به بیش از ۱۷ هزار تن برسد.

وی ادامه داد: بیشترین میزان برداشت گندم در فاصله زمانی اواخر فروردین لغایت دهم اردیبهشت ماه خواهد بود از این رو ۴۰ دستگاه کمباین و تجهیزات مراکز خرید گندم در سه بخش اشکنان، علامردوشت و بخش مرکزی لامرد تجهیز شده‌اند.

محمدی تاکید کرد: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته مراکز خرید سه‌گانه در شهرستان لامرد نسبت به دریافت گندم از کشاورزان اقدام کرده و در کوتاه‌ترین زمان نسبت به پرداخت قیمت خرید تضمینی اقدام خواهد شد.

کد مطلب 5749348

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