آغاز ثبت نام آزمون زبان انگلیسی MSRT از ظهر امروز

به گزارش خبرنگار مهر، اولین آزمون زبان msrt در سال جدید، روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می‌شود و ثبت‌نام این آزمون از ساعت ۱۲ امروز شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت. حوزه های برگزاری در تقویم آزمون درج می شود.

دکتر مسعودی مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان نیز در خصوص برگزاری آزمون زبان msrt در سال ۱۴۰۲ گفت: آزمون زبان msrt هرساله از سوی اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج برگزار می‌شود که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای سال ۱۴۰۲، ۱۱ آزمون زبان msrt برگزار خواهد شد.