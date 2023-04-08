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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۵۰

سازمان امور دانشجویان اعلام کرد؛

آغاز ثبت نام آزمون زبان انگلیسی MSRT از ظهر امروز

آغاز ثبت نام آزمون زبان انگلیسی MSRT از ظهر امروز

بر اساس اعلام اداره کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان، ثبت نام آزمون زبان انگلیسی MSRT مربوط به اردیبهشت سال ۱۴۰۲ از ساعت ۱۲ امروز شنبه ۱۹ فروردین آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین آزمون زبان msrt در سال جدید، روز جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار می‌شود و ثبت‌نام این آزمون از ساعت ۱۲ امروز شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت. حوزه های برگزاری در تقویم آزمون درج می شود.

دکتر مسعودی مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان نیز در خصوص برگزاری آزمون زبان msrt در سال ۱۴۰۲ گفت: آزمون زبان msrt هرساله از سوی اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج برگزار می‌شود که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای سال ۱۴۰۲، ۱۱ آزمون زبان msrt برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5749351
زهرا سیفی

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