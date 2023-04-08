بازگشت رنگ نارنجی به نقشه کرونایی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مطابق رنگ بندی کرونایی، تعداد چهار شهرستان استان در وضعیت نارنجی قرار گرفت.
وی افزود: شهرستانهای خرم آباد، بروجرد، الیگودرز و دورود در وضعیت نارنجی و مابقی شهرستانهای استان در وضعیت زرد قرار گرفتند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر رعایت شیوهنامههای بهداشتی، عنوان کرد: همه شهروندان ملزم به زدن ماسک، شستن دستها و رعایت فاصلهی اجتماعی هستند.
کوشکی، گفت: افرادی که علائم مشکوک به کرونا دارند لازم است که از حضور در جمع خودداری کنند و فاصله فیزیکی را مخصوصاً با افراد سالمند و دارای نقص ایمنی رعایت کنند.
وی عنوان کرد: همچنین افراد با نقص ایمنی، بیماری زمینهای و افراد سالمند در صورتی که شش ماه از آخرین تزریق واکسن کرونا آنها گذشته است باید نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام کنند.
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