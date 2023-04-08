کشف بیش از ۳ تن گوشت «گراز و خوک» در شمال پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر سرگرد محمد زیدی اظهار داشت: پس از کسب خبری مبنی بر توزیع و فروش گوشت‌های غیر بهداشتی و قاچاق در یک واحد صنفی در خیابان "ظفر" تهران، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران نظارت بر اماکن عمومی سازمان اطلاعات پلیس تهران قرار گرفت.

سرگرد زیدی در ادامه اظهار داشت: پس از بررسی صحت و سقم خبر دریافتی، تیمی از مأموران عملیات نظارت بر اماکن عمومی سازمان اطلاعات پلیس تهران به همراه نمایندگان سازمان غذا و دارو و کارشناسان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی به عمل آمده، ۳ تن و۳۵۲ کیلو گرم گوشت غیرمجاز و قاچاق (گراز و خوک) بصورت غیر بهداشتی و تاریخ مصرف گذشته کشف و توقیف شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی اقلام کشف شده بیش از ۲۰ میلیارد ریال می‌باشد، بیان کرد: واحد صنفی متخلف که در سابق نیز مرتکب تخلف شده بود، با دستور قضائی پلمپ شد و اقلام کشف شده به نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت بررسی بیشتر تحویل داده شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اطلاعات پلیس پایتخت ضمن تشکر و قدردانی بابت همکاری شهروندان با پلیس به جهت برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از تخلفات سودجویان، از شهروندان خواست مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.