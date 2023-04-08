باید مقدمات برگزاری پرشور انتخابات فراهم شود

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مسئولان مرتبط، راهبرد «مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت انتخابات» را از هم اکنون مشخص کنند تا انتخاباتی خوب، سالم و با مشارکت بالا داشته باشیم، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی راهبرد مسئولان و کارگزاران نظام برای برگزاری پرشور انتخابات را ترسیم فرمودند و همه ما موظفیم مقدمات برگزاری پرشور انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را که در اسفند ماه امسال برگزار می‌شود، فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: همه مسئولان به ویژه دولت و وزارت کشور از الان باید تمهیدات لازم را برای افزایش امنیت انتخابات به کار گیرند.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان باید در رفع مشکلات مردم تلاش فزاینده‌ای کنند، چرا که این مسئله منجر به ایجاد امید در جامعه و در پی آن افزایش پرشور مردم در انتخابات خواهد شد.

حسینی‌کیا با اشاره به بخش دیگری از فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه انتخابات می‌تواند مظهر قدرت ملی باشد، گفت: حضور باشکوه مردم پای صندوق‌های رأی باعث قدرت و اقتدار نظام می‌شود و هر چقدر میزان مشارکت مردم در انتخابات بیشتر باشد، قدرت نظام بالاتر می‌رود.

وی ادامه داد: لازم است دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب تاکنون بیشتر برای مردم تبیین شود. همچنین همه ما باید توطئه‌های دشمنان را به خوبی برای مردم تبیین کنیم، البته ملت ما به خوبی می‌دانند که مشارکت بالای آنان در انتخابات پاسخ محکمی به توطئه‌های دشمنان است.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسئولان باید از نزدیک با مردم در ارتباط باشند، دردها و مشکلات آنان را بشنوند و به سرعت به رفع مشکلات آنان مبادرت کنند. مطالبات به حق مردم باید مورد توجه قرار گیرد و پیگیری شود.

حسینی‌کیا تاکید کرد: عملکرد ما نباید ضعیف و به گونه‌ای باشد که مردم به علت گلایه‌مندی از ما مسئولان پای صندوق‌های رأی نیایند. ما باید روز به روز عملکرد خود را تقویت کنیم، به مردم بیشتر خدمت کنیم و شرایط امیدوار کننده‌ای را در جامعه به وجود بیاوریم تا حاصل آن مشارکت بالای مردم در انتخابات شود.

وی با بیان اینکه افزایش پرشور مردم پای صندوق‌های رأی باعث اقتدار کشور است، گفت: سلامت و رقابت انتخابات هم باید مثل همیشه از سوی دستگاه‌های ذیربط مورد توجه قرار گیرد. در این چند دهه گذشته همه انتخابات‌های ما با سلامت کامل برگزار شده و درست است که گاهی اوقات افرادی بودند که شائبه‌هایی را درباره تقلب در انتخابات مطرح کردند، اما در نهایت مشخص شد که این شائبه‌ها واقعیت نداشته است.

نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همه داوطلبان انتخابات پای صندوق‌های رأی نماینده دارند و همین مسئله در راستای عمل به مسئله مهم سلامت انتخابات است. تاکنون هم در انتخابات‌های ما تخلفات گسترده‌ای رخ نداده و هر کجا هم که تخلفی وجود داشته و اثبات شده است، شورای نگهبان آرای آن فرد را که با تقلب تخلف رأی آورده، ابطال کرده است.