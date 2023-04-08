محمد مهدی مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تورم یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه اقتصادی است و رشد تولید بسیار مهم و اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت اظهار کرد: مسئولان اجرایی کشور باید اقدامات اساسی برای مهار تورم و رشد تولید انجام دهند و این امر با برنامه ریزی جامع قابل رفع خواهد بود.

وی یادآور شد: در تورم پول از جیب مستضعفین خارج می‌شود و به جیب کسانی که مال و اموال دارند می‌رود و این با اهداف انقلاب اسلامی، عدالت طلبی و احکام اسلامی مغایرت زیادی دارد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید سیاست‌های مقابله با تورم را هر چه زودتر اجرایی کند خاطرنشان کرد: رشد تولید یکی از این عوامل تورم است چون با افزایش تولید ارزش پول ملی افزایش پیدا می‌کند.

مفتح مطرح کرد: رهبر انقلاب اسلامی با توجه به دو مشکل تورم، تولید و حساس بودن این دو موضوع شعار سال ۱۴۰۲ را مهار تورم و افزایش تولید نام گذاری کردند.

وی افزود: یکی از مسائل مهمی که باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، کنترل تورم و رشد تولید است و مجلس هم به این موضوع در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه توجه ویژه ای خواهد داشت.

مفتح با بیان اینکه یکی دیگر از تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی رشد صنعت و تولید است متذکر شد: این دو مقوله برای کاهش تورم و اشتغالزایی نقش بسزایی دارد و تمام مسئولان و مدیران کشوری، استانی و شهرستانی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

نماینده مردم شهرستان تویسرکان در پایان از مستقل بودن ریال از ارزهای کشورهای دیگر نام برد و یادآور شد: ریال نباید تحت تأثیر دیگر مسائل ارزش آن بالا و پایین برود چون در مکتب انقلاب اسلامی باید در اقتصاد مستقل کار کنیم ولی شاهد این هستیم ریال با بالا و پایین شدن دلار ارزشش تغییر می‌کند.