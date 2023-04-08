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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۶:۰۵

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی:

تورم با آرمان‌های انقلاب اسلامی تطابقی ندارد

تورم با آرمان‌های انقلاب اسلامی تطابقی ندارد

همدان-نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی گفت: تورم با آرمان‌های انقلاب اسلامی تطابقی ندارد، برای مهار تورم باید برنامه جامعی طراحی شود.

محمد مهدی مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تورم یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه اقتصادی است و رشد تولید بسیار مهم و اشتغالزایی را به دنبال خواهد داشت اظهار کرد: مسئولان اجرایی کشور باید اقدامات اساسی برای مهار تورم و رشد تولید انجام دهند و این امر با برنامه ریزی جامع قابل رفع خواهد بود.

وی یادآور شد: در تورم پول از جیب مستضعفین خارج می‌شود و به جیب کسانی که مال و اموال دارند می‌رود و این با اهداف انقلاب اسلامی، عدالت طلبی و احکام اسلامی مغایرت زیادی دارد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید سیاست‌های مقابله با تورم را هر چه زودتر اجرایی کند خاطرنشان کرد: رشد تولید یکی از این عوامل تورم است چون با افزایش تولید ارزش پول ملی افزایش پیدا می‌کند.

مفتح مطرح کرد: رهبر انقلاب اسلامی با توجه به دو مشکل تورم، تولید و حساس بودن این دو موضوع شعار سال ۱۴۰۲ را مهار تورم و افزایش تولید نام گذاری کردند.

وی افزود: یکی از مسائل مهمی که باید در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، کنترل تورم و رشد تولید است و مجلس هم به این موضوع در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه توجه ویژه ای خواهد داشت.

مفتح با بیان اینکه یکی دیگر از تأکیدات رهبر انقلاب اسلامی رشد صنعت و تولید است متذکر شد: این دو مقوله برای کاهش تورم و اشتغالزایی نقش بسزایی دارد و تمام مسئولان و مدیران کشوری، استانی و شهرستانی در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

نماینده مردم شهرستان تویسرکان در پایان از مستقل بودن ریال از ارزهای کشورهای دیگر نام برد و یادآور شد: ریال نباید تحت تأثیر دیگر مسائل ارزش آن بالا و پایین برود چون در مکتب انقلاب اسلامی باید در اقتصاد مستقل کار کنیم ولی شاهد این هستیم ریال با بالا و پایین شدن دلار ارزشش تغییر می‌کند.

کد مطلب 5749544

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