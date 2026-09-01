معدن ایران در آستانه یک خلأ بزرگ؛ هشدار درباره کمبود نیروی متخصص

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بستامی صبح سه شنبه در اجلاس سالانه هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به ظرفیت‌های معدنی این استان اظهار کرد: خراسان جنوبی استانی است که معدن در آن یک مزیت راهبردی محسوب می‌شود و از استان‌های مهم معدنی کشور به شمار می‌رود.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود: این استان از ذخایر متنوعی از جمله طلا، مس، آهن، زغال‌سنگ، منگنز، منیزیت، بنتونیت، سنگ‌های ساختمانی و گوهرسنگ‌ها برخوردار است.

وی افزود: اما معتقدیم ظرفیت معدنی زمانی به ثروت تبدیل می‌شود که دانش و مهندسی در کنار آن قرار گیرد.

ایران از نظر تنوع مواد معدنی ظرفیت بزرگی دارد

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه ایران سرزمین ظرفیت‌های معدنی است، گفت: کشور ما از نظر تنوع مواد معدنی، ذخایر و نیروی انسانی متخصص ظرفیت بسیار بزرگی دارد و باید این ظرفیت‌ها با دانش، فناوری و مهندسی روز به ارزش افزوده تبدیل شود.

بستامی، هوشمندسازی حوزه معدن را یکی از مسیرهای آینده این بخش دانست و افزود: هوشمندسازی یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است و از مهم‌ترین برنامه‌های شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: باید داده‌های پراکنده اکتشافی را تجمیع، تحلیل و هوشمندسازی کنیم و حجیم‌ سازی و ساماندهی داده‌های اکتشافی می‌تواند مسیر آینده معدن کشور را رقم بزند.

تدوین ضوابط فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا صنایع معدنی

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران ارتقای کیفیت خدمات مهندسی را از محورهای اصلی فعالیت این سازمان عنوان کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، چارچوب‌مند کردن تهیه طرح‌های فعالیت‌های معدنی است که تقریباً در تمام فرایندها از اکتشاف تا صنایع معدنی، در قالب نشریات، ضوابط و معیارها با کمک جامعه مهندسی تدوین و ابلاغ شده است.

بستامی با اشاره به روند هوشمندسازی سازمان نظام مهندسی معدن افزود: با حمایت اعضای سازمان، در مسیر خروج از سیستم‌های دستی و سنتی و حرکت به سمت هوشمندسازی قرار گرفته‌ایم و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی همچنین از سازمان‌های نظام مهندسی معدن استان‌ها برای افزایش نظم و دقت در فرایندهای اجرایی تقدیر کرد.

برگزاری ۳۷ هزار دوره آموزشی در سال ۱۴۰۴

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران آموزش را از مهم‌ترین فعالیت‌های سازمان‌های استانی دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۷ هزار دوره آموزشی برگزار شد که عملکردی بی‌نظیر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت نظارت در فعالیت‌های معدنی افزود: موضوع نظارت برای سازمان بسیار جدی است و در این دوره تلاش کردیم نظام نظارتی را با حمایت و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین کنیم.

رونمایی از اطلس نظام‌ نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظام مهندسی معدن

وی از رونمایی اطلس نظام‌ نامه‌ها و دستور العمل‌های سازمان نظام مهندسی معدن خبر داد و گفت: این اطلس در قالب ۶ جلد و با حدود ۲ هزار و ۸۰۰ صفحه تهیه شده و امروز با حضور اعضای سازمان رونمایی خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود: تهیه این مجموعه حاصل یک کار جمعی بوده و از نظرات گروه‌های تخصصی سازمان‌های استانی، هیئت‌مدیره‌ها، گروه‌های تخصصی، کمیته‌های تخصصی و حقوقی، دفاتر تخصصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین آن استفاده شده است.

۵۰ هزار عضو؛ قوی‌ترین تشکل ساختارمند بخش معدن

بستامی با اشاره به جایگاه سازمان نظام مهندسی معدن گفت: این سازمان با حدود ۵۰ هزار عضو، یکی از قوی‌ترین تشکل‌های بخش معدن و ساختارمندترین تشکل‌های بخش معدنی کشور است که از پشتوانه قانونی نیز برخوردار است.

وی تأکید کرد: صرف تعداد اعضا نباید به عنوان یک موفقیت تلقی شود؛ موفقیت واقعی زمانی محقق می‌شود که مهندس معدن کارآمد، توانمند، به‌روز، مسئولیت‌پذیر و مورد اعتماد جامعه داشته باشیم و باید برای نزدیک شدن به این هدف تلاش کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، نیروی انسانی را یکی از دغدغه‌های جدی بخش معدن عنوان کرد و گفت: برای جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در بخش معدن باید برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.

بستامی هشدار داد: اگر با همین روند و نگاه به آینده ادامه دهیم، ممکن است ۱۰ سال دیگر مجبور شویم مهندس معدن و زمین‌شناس را از کشورهای همسایه وارد کنیم.

وی خواستار همکاری بیشتر دانشگاه‌ها و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن برای رفع این نقیصه شد.

ترسیم مسیر معدنکاری آینده؛ از اکتشاف هوشمند تا معدنکاری پایدار

بستامی در ادامه، چشم‌انداز آینده بخش معدن را روشن توصیف کرد و گفت: اکتشاف هوشمند، طراحی استاندارد، اکتشاف درست، بهره‌برداری ایمن، نظارت مؤثر، فرآوری اصولی، ایجاد ارزش افزوده کارآمد و در نهایت معدنکاری پایدار، مسیری است که باید در بخش معدن کشور دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: پیمودن این مسیر بدون فناوری امکان‌پذیر نیست و باید از ظرفیت دانشگاهیان، جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از گذشته استفاده کنیم.