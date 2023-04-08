کیوان خاصی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خطرات مسمومیت ناشی از مصرف قارچ، اظهار کرد: با شروع فصل بهار و بروز شرایط مساعد برای رشد قارچهای خوراکی همه ساله با موجی از مسمومیتهای اتفاقی ناشی از مصرف خوراکی قارچهای خودرو و سمی روبرو هستیم.
وی افزود: مصرف قارچهای سمی در اکثر مواقع منجر به نارسایی کبد و بستری شدن در بیمارستان و حتی فوت در فرد مصرف کننده قارچ میشود.
رئیس گروه بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در پی مسمومیتهای مصرف قارچ توصیه میشود مردم از مصرف قارچهای خودرو مخصوصاً قارچهایی که در کنار تنه درختان میرویند و یا قارچهای جمعآوریشده توسط افراد بومی، خودداری کنند.
خاصی با اشاره به خرید و مصرف قارچهای بسته بندی شده در مراکز مجاز، خاطر نشان کرد: شناسایی انواع خوراکی قارچ از انواع سمی تنها بر اساس خصوصیات ظاهری مانند شکل، رنگ، بو، قوام و مزه مشکل بوده و تنها توسط آزمایشگاه و تشخیص متخصصان و کارشناسان مجرب قارچشناسی و گیاهشناسی امکانپذیر است.
وی ادامه داد: با توجه به خطرات ناشی از مصرف قارچها توصیه میشود به نظرات برخی از افراد در تشخیص انواع سمی از انواع خوراکی قارچ توجه نشود و مصرف قارچها توسط پرندگان و سایر جانوران اهلی و وحشی نشاندهنده غیر سمی بودن قارچ برای انسانها نیست.
رئیس گروه بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تاکید بر اینکه معیار و ملاکها برای تشخیص قارچهای سمی متفاوت است، گفت: برخی از روشها و معیارهای سنتی مانند تغییر رنگ قاشق نقره در اثر تماس با قارچ یا وجود حشرات در اطراف قارچ و محل رویش قارچ معیار علمی و صحیحی برای تشخیص عدم سمی بودن قارچ در همه موارد نیست.
خاصی عنوان کرد: برخی از سموم موجود در قارچهای سمی در برابر گرما مقاومبوده و فرآیندهای آمادهسازی غذا مانند کباب کردن، آب پز کردن، سرخ کردن، بخارپز کردن قادر به تخریب کامل مواد سمی موجود در آن نیست.
وی به بیان اینکه انتقال سریع بیمار مسموم به یک مرکز درمانی تخصصی مسمومیتها امکان درمان موفقیتآمیز را افزایش میدهد، متذکر شد: هرگونه تأخیر در این امر سبب افزایش احتمال شکست درمان و حتی مرگ بیمار میشود بنابراین با مشاهده علائم و نشانههای بالینی اولیه بهویژه از نوع تأخیری در فردی باسابقه مصرف خوراکی قارچ خودرو از هرگونه خوددرمانی و درمان علامتی پرهیز کرده و بیمار باید در اسرع وقت به بیمارستان منتقل شود.
خاصی در پایان نیز با اشاره اینکه در سال گذشته تعدادی قابل توجهی از افراد در اثر مسمومیتهای ناشی از مصرف قارچهای سمی به بیمارستان مراجعه کردند، افزود: از ابتدای سال جدید تا کنون هیچ گونه مورد فوتی ناشی از مسمومیت با قارچ خوراکی در استان مشاهده نشده است و برای جلوگیری از افزایش این آمار نیازمند اطلاع رسانی بیشتر به شهروند هستیم.
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