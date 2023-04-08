آرش بهاروند احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر به پیشبینی شرایط جوی استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از تشدید چینش دما و گرادیان فشار سطح زمین در منطقه است.
وی بیان کرد: به موجب آن وزش بادهای نسبتاً شدید و گردوخاک به ویژه عصر و شب تا دوشنبه در منطقه مورد انتظار است که در پارهای نقاط با رگبار ساعتی نیز همراه خواهد بود؛، با ورود سامانه بارشی در روز چهارشنبه و پنجشنبه این شرایط تشدید خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی البرز با بیان اینکه آسمان امروز البرز صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک و عصر و شب ابری و بارش پراکنده است، بیان کرد: امروز بیشترین دمای هوا در این استان ۲۴ درجه سانتیگراد و کمترین دمای هوا ۱۰ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۱۶ متر بر ثانیه است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی و تحلیل نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارههای هواشناسی فردا آسمان البرز کمی تا نیمهابری و در عصر همراه با وزش باد نسبتاً شدید و گرد و خاک و به تدریج ابری و احتمال بارش خفیف است.
بهاروند احمدی به پیشبینی دمای هوای فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بیشینه دما ۲۳ درجه سانتیگراد و کمینه دما ۱۱ درجه سانتیگراد بوده و بیشینه باد ۱۴ متر بر ثانیه است.
نظر شما