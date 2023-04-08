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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۰۴

رئیس بسیج فرهنگیان سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:

کتاب وصیت نامه شهدای فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد چاپ می شود

کتاب وصیت نامه شهدای فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد چاپ می شود

یاسوج_ رئیس بسیج فرهنگیان سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از چاپ کتاب وصیت نامه شهدای فرهنگی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جاماسب بهمنیار ظهر شنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان افزود: چاپ کتاب وصیت نامه شهدای فرهنگی استان در دوران دفاع مقدس در دستور کار بسیج فرهنگیان است.

وی با اشاره به اینکه یادواره شهدای فرهنگی شهرستان‌ها و مناطق در استان برگزار می‌شود، ابراز داشت: یادواره شهدای فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در هفته معلم و با حضور مسئولان کشوری و استانی اجرایی خواهد شد.

بهمنیار از برگزاری کنگره ملی شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد در مهرماه ۱۴۰۳ برگزار خبر داد و گفت: هدفگذاری های مهمی برای این کنگره خواهیم داشت.

بهمنیار تصریح کرد: دهها عنوان برنامه در قالب این کنگره بزرگ دیده شده است.

کد مطلب 5749608

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