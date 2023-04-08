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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶

رئیس کل دادگستری گیلان:

دفاتر اسناد رسمی برای تثبیت مالکیت و حقوق مردم است

دفاتر اسناد رسمی برای تثبیت مالکیت و حقوق مردم است

رشت- رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی نهادی مدنی برای تثبیت مالکیت و حقوق مردم است، گفت: سردفتران در احقاق حق مردم و تشخیص حق و باطل دقت داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمزه خلیلی امروز شنبه در نشست با اعضای هیئت مدیره سردفتران اسناد رسمی گیلان اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی نهادی مدنی برای تثبیت مالکیت و حقوق مردم است.

وی افزود: سردفتران با اقدامات فنی و کارشناسی، باید در احقاق حقوق مردم و تشخیص حق و باطل دقت لازم را به کار گیرند.

حجت الاسلام خلیلی مشکلات سردفتران را مهم و اساسی عنوان کرد و افزود: این معضلات به صورت مکتوب به دادگستری استان ارسال شود.

وی تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی باید با دقت لازم در امور محوله، کمترین خطا و اشتباه را داشته و چنانچه شکایتی از آنان در دادگستری مطرح شود، قضات نیز با رعایت کرامت انسانی به موضوع مطرح شده با دقت رسیدگی کنند.

کد مطلب 5749620

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