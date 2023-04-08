مردم بندر ریگ در اهدای خون مشارکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت حیدری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یک تیم ۶ نفره اعزامی از سازمان انتقال خون استان بوشهر با همکاری سازمان انتقال خون شهرستان گناوه همزمان با میلاد امام حسن مجتبی (ع) در حسینیه احمدی بندر ریگ بهمنظور ارائه خدمت به همشهریان عزیز جهت اهدا خون حضور پیدا کردند.
وی با تأکید بر اینکه نیاز به خون همیشگی است و بیمارانی هستند که همواره نیاز به خون و فراوردههای خونی دارند، گفت: هر ساله در ماه رمضان با افت مراجعهکنندگان روبرو هستیم که دلیل کاهش آمار اهدای خون، طولانی بودن فاصله سحر تا افطار، ترس از اختلال در روند روزهداری و تصور ضعف و بیحالی مفرط است.
حیدری با قدردانی از کسانی که در ماه مبارک رمضان امسال، نیازمندان به خون و فرآوردههای خونی را تنها نگذاشتهاند، اظهار کرد: تعداد ۴۰ نفر از مردم شریف بندر ریگ در این امر خداپسندانه مشارکت کردند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه بیان داشت: این کار خداپسندانه با پشتیبانی ستاد نماز جمعه و شورای شهر و مرکز خدمات جامع سلامت بندر ریگ صورت گرفته است.
وی گفت: مرکز انتقال خون شهرستان گناوه در ایام ماه مبارک رمضان از ۸ صبح لغایت ۱۲ ظهر و در شبهای قدر از ۸ لغایت ۱۲ شب آماده ارائه خدمت به مراجعین است.
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