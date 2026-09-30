انتشار فراخوان هنرهای تجسمی دومین رویداد «وعده صادق در آینه هنر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد رسانه و روابط عمومی دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، بخش هنرهای تجسمی رویداد «وعده صادق در آینه هنر» با هدف فراهم آوردن زمینه حضور و مشارکت گسترده هنرمندان و روایت هنری حماسه «وعده صادق»، به میزبانی بسیج هنرمندان تهران بزرگ و با همکاری اداره کل هنری معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می‌شود.

موضوعات رویداد

- تجلی عملیات‌های وعده صادق در آینه هنر

- تبیین نقش فرماندهی، سبک زندگی، شیوه حکومت‌ و نحوه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس سره)

- تبیین اقتدار، شجاعت، درایت و دست برتر نظام جمهوری اسلامی در دفاع مقدس دوم (دوازده‌روزه) و دفاع مقدس سوم (رمضان)

- تبیین حماسه حضور مردم مبعوث ایران به‌عنوان نقطه عطف جنگ رمضان

رشته‌های هنرهای تجسمی

پوستر/ تصویرسازی/ /کاریکاتور/ عکس/ نقاشی/ نقاشی دیجیتال/ نقاشی‌خط/ خوشنویسی/ کالیگرافی/ تایپوگرافی

حمایت‌ها و امتیازات رویداد

تولید آثار باکیفیت، اصلی‌ترین هدف این رویداد است و در بخش‌های مختلف، از یک یا چند اثر جهت تولید یا نشر مناسب حمایت خواهد شد.

همچنین سازمان بسیج هنرمندان از فرصت این رویداد برای معرفی آثار و هنرمندان شرکت‌کننده در رسانه‌های رسمی داخلی و بین‌المللی بهره خواهد برد.

شرایط حضور در رویداد

شرکت در رویداد با موضوع فراخوان، برای همه علاقه مندان آزاد است و هر فرد می‌تواند در یک یا چند رشته از رویداد شرکت کند.

هر فرد می‌تواند حداکثر ۵ اثر در رشته‌های مختلف به دبیرخانه رویداد ارسال کند.

آثار بخش هنرهای تجسمی باید به صورت فایل JPG ارسال شوند

زمان‌بندی رویداد

آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵

داوری آثار پس از پایان مهلت ارسال آثار انجام خواهد شد و زمان دقیق مراحل بعدی متعاقباً از سوی دبیرخانه اعلام می‌شود.

نحوه و نشانی ارسال آثار

تمامی آثار باید از طریق فضای مجازی دبیرخانه در ایتا یا تلگرام به نشانی زیر ارسال شوند:

iran_vadeyesadegh@

اطلاعات تکمیلی و اخبار مربوط به دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» از طریق سایت رسمی سازمان بسیج هنرمندان به نشانی زیر اطلاع‌رسانی خواهد شد:

www.basijhonarmandan.ir

واحد هنرهای تجسمی دبیرخانه دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» از تمامی هنرمندان دعوت می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری در روایت این رویداد و ثبت آن در حافظه فرهنگی و هنری کشور مشارکت کنند.

دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، به همت سازمان بسیج هنرمندان به دبیری محمد نجاری برگزار می‌شود.