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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

انتشار فراخوان هنرهای تجسمی دومین رویداد «وعده صادق در آینه هنر»

انتشار فراخوان هنرهای تجسمی دومین رویداد «وعده صادق در آینه هنر»

فراخوان بخش هنرهای تجسمی دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» به میزبانی بسیج هنرمندان تهران بزرگ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد رسانه و روابط عمومی دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، بخش هنرهای تجسمی رویداد «وعده صادق در آینه هنر» با هدف فراهم آوردن زمینه حضور و مشارکت گسترده هنرمندان و روایت هنری حماسه «وعده صادق»، به میزبانی بسیج هنرمندان تهران بزرگ و با همکاری اداره کل هنری معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می‌شود.

موضوعات رویداد

- تجلی عملیات‌های وعده صادق در آینه هنر

- تبیین نقش فرماندهی، سبک زندگی، شیوه حکومت‌ و نحوه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (قدس سره)

- تبیین اقتدار، شجاعت، درایت و دست برتر نظام جمهوری اسلامی در دفاع مقدس دوم (دوازده‌روزه) و دفاع مقدس سوم (رمضان)

- تبیین حماسه حضور مردم مبعوث ایران به‌عنوان نقطه عطف جنگ رمضان

رشته‌های هنرهای تجسمی

پوستر/ تصویرسازی/ /کاریکاتور/ عکس/ نقاشی/ نقاشی دیجیتال/ نقاشی‌خط/ خوشنویسی/ کالیگرافی/ تایپوگرافی

حمایت‌ها و امتیازات رویداد

تولید آثار باکیفیت، اصلی‌ترین هدف این رویداد است و در بخش‌های مختلف، از یک یا چند اثر جهت تولید یا نشر مناسب حمایت خواهد شد.

همچنین سازمان بسیج هنرمندان از فرصت این رویداد برای معرفی آثار و هنرمندان شرکت‌کننده در رسانه‌های رسمی داخلی و بین‌المللی بهره خواهد برد.

شرایط حضور در رویداد

شرکت در رویداد با موضوع فراخوان، برای همه علاقه مندان آزاد است و هر فرد می‌تواند در یک یا چند رشته از رویداد شرکت کند.

هر فرد می‌تواند حداکثر ۵ اثر در رشته‌های مختلف به دبیرخانه رویداد ارسال کند.

آثار بخش هنرهای تجسمی باید به صورت فایل JPG ارسال شوند

زمان‌بندی رویداد

آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵

داوری آثار پس از پایان مهلت ارسال آثار انجام خواهد شد و زمان دقیق مراحل بعدی متعاقباً از سوی دبیرخانه اعلام می‌شود.

نحوه و نشانی ارسال آثار

تمامی آثار باید از طریق فضای مجازی دبیرخانه در ایتا یا تلگرام به نشانی زیر ارسال شوند:

iran_vadeyesadegh@

اطلاعات تکمیلی و اخبار مربوط به دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» از طریق سایت رسمی سازمان بسیج هنرمندان به نشانی زیر اطلاع‌رسانی خواهد شد:

www.basijhonarmandan.ir

واحد هنرهای تجسمی دبیرخانه دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر» از تمامی هنرمندان دعوت می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری در روایت این رویداد و ثبت آن در حافظه فرهنگی و هنری کشور مشارکت کنند.

دومین رویداد بین‌المللی «وعده صادق در آینه هنر»، به همت سازمان بسیج هنرمندان به دبیری محمد نجاری برگزار می‌شود.

کد مطلب 6963659
آزاده فضلی

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