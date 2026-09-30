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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

دستور ویژه دادستان تهران برای برخورد با اخلال‌گران بازار ارز

دستور ویژه دادستان تهران برای برخورد با اخلال‌گران بازار ارز

دادستان تهران به ضابطان قضایی دستور داد عوامل اخلال در بازار ارز در فضای میدانی و مجازی شناسایی و با آنها برخورد قانونی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی تهران در پی التهابات اخیر بازار ارز، به ضابطان قضایی دستور داد با انجام کار دقیق اطلاعاتی و میدانی عوامل اخلال در بازار ارز، اعم از عوامل میدانی و فضای مجازی را شناسایی و ضمن معرفی به مراجع قضایی مورد برخورد جدی و قانونی قرار دهند.

دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای از ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع التهابات اخیر بازار خبر داد.

براساس این اطلاعیه، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخشی از نوسانات اخیر بازار ارز تحت تأثیر اقدامات برخی عوامل میدانی و صفحات و کانال‌های مجازی بوده که با سوءاستفاده از شرایط موجود، اقدام به ایجاد اخلال در بازار ارز می‌کنند.

به ضابطان قضایی مأموریت داده شده است با انجام بررسی‌های میدانی و رصد فضای مجازی، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده و عوامل مؤثر در اخلال بازار ارز را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند.

همچنین تأکید شده است با افرادی که به هر نحو در بازار ارز اخلال ایجاد می‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد و اقدامات انجام‌شده در این زمینه، به‌صورت روزانه به دادستانی تهران گزارش شود.

کد مطلب 6963642
مهسا حيدری توچائی

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