فرهنگ مصرف بهینه انرژی باید از دوران کودکی نهادینه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جلایر ظهر چهارشنبه در مراسم تقدیر از مروجان برتر «طرح ملی سبا» با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف انرژی، گفت: مدیریت مصرف تنها به اقدامات فنی محدود نمی‌شود و زمانی اثربخش خواهد بود که به فرهنگ و رفتار روزمره جامعه تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت آموزش از سنین پایین افزود: اگر آموزش مصرف بهینه از دوران کودکی آغاز شود، نسل آینده با فرهنگ صحیح مصرف و بهینه‌سازی انرژی رشد خواهد کرد.

جلایر با اشاره به آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، دانش‌آموزان را سفیران جدید بهره‌وری انرژی در جامعه دانست و گفت: دانش‌آموزان با یادگیری مفاهیم صحیح مصرف و اجرای راهکارهای عملی در مدارس و منازل می‌توانند نقش مؤثری در اصلاح الگوی مصرف برق در خانواده‌ها و جامعه داشته باشند.

آموزش بیش از ۶۱ هزار نفر در قالب طرح سبا

فرشید رستمی معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس نیز در این مراسم با تشریح عملکرد این شرکت در اجرای طرح ملی «سبا» گفت: تاکنون ۲۳ هزار و ۱۵۸ کودک و ۳۸ هزار و ۵۰۳ بانو در شهرستان‌های تحت پوشش این شرکت با راهکارهای مدیریت بهینه مصرف برق آشنا شده‌اند.

وی افزود: در راستای اجرای طرح ملی سبا، ۱۱۱ تفاهم‌نامه منعقد و ۱۲۸ همایش آموزشی با عنوان «سفیران بهینه‌سازی انرژی» در شهرستان‌های تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان فارس برگزار شده است.

رستمی ادامه داد: در این برنامه‌ها راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف انرژی و نقش خانواده‌ها در پایداری شبکه برق توسط ۳۰ نفر از کارشناسان شرکت به‌عنوان مروجان طرح برای شرکت‌کنندگان تشریح شده است.

فارس در ارزیابی اجرای طرح سبا اول شد

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: مجموع اقدامات انجام‌شده در زمینه ترویج الگوی صحیح مصرف برق در قالب طرح سبا، به کسب جایگاه نخست کشور در ارزیابی عملکرد اجرای این طرح برای شرکت توزیع نیروی برق استان فارس منجر شد.

رستمی با تقدیر از همکاری مروجان طرح سبا در اجرای برنامه‌های آموزشی، بر استمرار این فعالیت‌ها همزمان با بازگشایی مدارس تأکید کرد.

در پایان این مراسم نیز از مروجان برتر شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در طرح ملی «سبا» با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.