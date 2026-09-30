حزب الله لبنان: ارتباطی با هسته مسلح در سوریه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، واحد روابط رسانهای حزبالله لبنان در بیانیهای درباره ادعاهای وزارت کشور سوریه، هرگونه ارتباط یا وابستگی این حزب به هستهای را که وزارت کشور سوریه از بازداشت آن در منطقه حوض یرموک در استان درعا خبر داده است، بهطور قاطع رد کرد.
حزبالله بار دیگر تأکید کرد که هیچ حضوری در خاک سوریه ندارد و با هیچگونه فعالیت امنیتی یا نظامی در این کشور ارتباطی ندارد.
این حزب همچنین بر اهتمام همیشگی خود به امنیت و ثبات سوریه و سلامت مردم این کشور تأکید کرد و از نهادهای رسمی سوریه خواست نسبت به تلاشهایی که با هدف وارد کردن نام حزبالله به چنین پروندههایی و ایجاد تنش و فتنه میان لبنان و سوریه انجام میشود، هوشیار باشند.
حزبالله از مقامات سوری خواست درباره پیشینه این ادعاها و طرفهایی که پشت آنها قرار دارند، تحقیق کنند و به دنبال طرف واقعی منتفع از تشدید تنش میان دو کشور یعنی دشمن اسرائیلی باشند که به تجاوزات خود علیه سوریه و لبنان ادامه میدهد و درصدد برهم زدن امنیت و ثبات منطقه است.
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