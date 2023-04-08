هویت پیکر دو شهید دفاع مقدس مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تلاش گروههای تفحص شهدا، پیکرهای مطهر شهیدان اکبر مهری فرزند غلامحسین و بهمن بابایی فرزند اسفندیار پس از سالها دوری از وطن، کشف و شناسایی شد.
شهید اکبر مهری فرزند غلامحسین در یکم فروردین سال ۴۳ متولد شد و در ۱۹ بهمن سال ۶۱ در سن ۱۹ سالگی در عملیات والفجر مقدماتی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در منطقه برجای ماند.
شهید بهمن بابایی هم فرزند اسفندیار در ۲۰ بهمن سال ۳۶ متولد شد و در ۲۱ بهمن سال ۶۱ در سن ۲۵ سالگی در عملیات والفجر مقدماتی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در منطقه برجای ماند.
امروز شنبه ۱۹ فروردین با حضور مسئولان سپاه استان در منزل این شهیدان، به چشم انتظاری خانوادههایشان پایان داده شد.
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