مسیر راهپیمایی روز قدس در اهواز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا قربانی عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آخرین جمعه ماه رمضان، راهپیمایی روز جهانی قدس همگام با سراسر کشور در کلانشهر اهواز برگزار میشود.
وی در همین ارتباط بیان کرد: راهپیمایی روز قدس با حضور اقشار مختلف مردم روز جمعه ۲۵ فروردینماه سال ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ صبح آغاز میشود و مردم اهواز با حضور در این همایش بزرگ بار دیگر با آرمانهای قدس تجدید پیمان میکنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان اضافه کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس در اهواز، از خیابان امام خمینی (ع) غربی، مقابل مسجد آیتالله جزایری آغاز میشود و تا مصلای مهدیه واقع در اتوبان آیتالله بهبهانی ادامه خواهد داشت.
وی به برخی از برنامههای جانبی راهپیمایی روز جهانی قدس در اهواز اشاره کرد و گفت: برنامههای گوناگونی برای طول مسیر راهپیمایی در نظر گرفته شده که توزیع اقلام فرهنگی یکی از آنها است.
حجتالاسلام قربانی عنوان کرد: همچنین برنامههای متنوعی برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده که در طول مسیر راهپیمایی روز قدس در اهواز برای این عزیزان اجرا میشود.
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