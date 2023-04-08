به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (شنبه) در دیدار ایگور لویتین دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه با اشاره به افزایش تبادل هیأت‌های سیاسی و اقتصادی میان تهران و مسکو، گفت: خوشبختانه اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مشترک دو کشور از روند خوبی برخوردار هستند و پیگیری جدی و مستمر رؤسای جمهور دو کشور نیز زمینه رفع موانع و سرعت بخشیدن به روند اجرای توافقات را فراهم کرده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی و روسیه می‌توانند با تولید و سرمایه گذاری مشترک، به مرکز صادراتی برخی اقلام غذایی در منطقه تبدیل شوند و بخشی از نیازهای کشورهای منطقه را تأمین کنند.

ایگور لویتین دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار از آمادگی مسکو برای سرمایه گذاری در حوزه ترانزیت و تسریع در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مشترک در حوزه حمل و نقل خبر داد و افزود: روسیه برای انعقاد توافق همکاری دوجانبه و چندجانبه با ایران جهت احداث این پروژه‌ها آمادگی دارد.

این دیدار پنجمین ملاقات دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه با مخبر در ۶ ماه گذشته است.