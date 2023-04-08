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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۱۸:۰۸

در دیدار مخبر و دستیار ویژه پوتین:

آخرین وضعیت همکاری‌های مشترک تهران و مسکو مورد بررسی قرار گرفت

آخرین وضعیت همکاری‌های مشترک تهران و مسکو مورد بررسی قرار گرفت

معاون اول رئیس جمهور کشورمان و دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه آخرین وضعیت پروژه ها و همکاری های مشترک دو کشور را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (شنبه) در دیدار ایگور لویتین دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه با اشاره به افزایش تبادل هیأت‌های سیاسی و اقتصادی میان تهران و مسکو، گفت: خوشبختانه اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مشترک دو کشور از روند خوبی برخوردار هستند و پیگیری جدی و مستمر رؤسای جمهور دو کشور نیز زمینه رفع موانع و سرعت بخشیدن به روند اجرای توافقات را فراهم کرده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی و روسیه می‌توانند با تولید و سرمایه گذاری مشترک، به مرکز صادراتی برخی اقلام غذایی در منطقه تبدیل شوند و بخشی از نیازهای کشورهای منطقه را تأمین کنند.

ایگور لویتین دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار از آمادگی مسکو برای سرمایه گذاری در حوزه ترانزیت و تسریع در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مشترک در حوزه حمل و نقل خبر داد و افزود: روسیه برای انعقاد توافق همکاری دوجانبه و چندجانبه با ایران جهت احداث این پروژه‌ها آمادگی دارد.

این دیدار پنجمین ملاقات دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه با مخبر در ۶ ماه گذشته است.

کد مطلب 5749783

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