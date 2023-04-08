به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید محمدی ظهر شنبه در جلسه کارگروه اشتغال استان کرمانشاه با بیان اینکه یکی از اهداف مهم استان در سال جاری کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال و تولید است، اظهار کرد: استان در بحث بیکاری دارای مشکلات انباشته‌ای است که مدیران با تلاش و اهتمام ویژه وظیفه دارند در زمینه جایگاه نرخ بیکاری استان تغییر ایجاد کنند.

وی با اشاره به تسهیلات تخصیص یافته در زمینه اشتغالزایی به استان از محل تبصره ۱۶ و مشاغل خانگی، افزود: دستگاه‌های اجرایی به همراه بانک‌ها وظیفه دارند که سریعاً نسبت به جذب این تسهیلات اقدام کنند و اگر دستگاهی در این زمینه کوتاهی دارد باید تسهیلات آن به دستگاه اجرایی فعال اختصاص پیدا کند.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: باید سریعاً پرونده‌های تسهیلات اشتغالزایی تکمیل و به بانک‌ها معرفی شوند و بانک هم متقابلاً نسبت به تسریع در پرداختی‌ها اقدام لازم را انجام دهند.

محمدی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی نسبت به جامعه هدف در خصوص چگونگی پرداخت تسهیلات اشتغالزایی اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در ادامه از بانک‌های خصوصی استان خواست که تعامل خود با مدیران استان را افزایش دهند.

وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی موظف هستند در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های استان همراهی لازم را داشته باشند زیرا این بانک‌ها علاوه بر اینکه در استان مستقر هستند از منابع استان نیز استفاده می‌کنند.

محمدی در ادامه با بیان اینکه با گفتگو و تعامل می‌توان بسیاری از کارها و مطالبات مردم را انجام داد، گفت: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی همکاری و هماهنگی خود را با یکدیگر در راستای خدمت رسانی بیشتر به همشهریان افزایش دهند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در پایان تاکید کرد: آمارهای مربوط به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی باید به صورت مستمر هر هفته به دبیرخانه کارگروه اشتغال استان و استانداری ارائه شود.