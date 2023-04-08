به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آمویی بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه که در فرمانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: قرارگاه محرومیتزدایی کرمانشاه برای کاهش آسیبهای اجتماعی در این شهرستان و به دستور استاندار تشکیل شده تا با فعالیت این قرارگاه بخشی از مشکلات مردم به ویژه ساکنان مناطق محروم برطرف شود.
وی با بیان اینکه فعالیت تأثیرگذار قرارگاه محرومیتزدایی شهرستان نیازمند همافزایی تمام دستگاهها و نهادها است، افزود: وضعیت آسیبهای اجتماعی در کلانشهر کرمانشاه بر اساس آمارهای موجود مناسب نیست که بخشی از برنامه کاری قرارگاه محرومیتزدایی کاهش آسیبهای اجتماعی است.
سرپرست فرمانداری کرمانشاه مطالبه جدی مردم کرمانشاه را بهبود وضعیت مناطق حاشیهنشین دانست و تصریح کرد: برای کاهش مشکلات موجود به برنامه و پیگیری و کار جهادی نیاز داریم و مجموعه بهزیستی استان کرمانشاه یکی از ارکان قرارگاه محرومیتزدایی شهرستان کرمانشاه است.
آمویی با بیان اینکه خدمت به مردم را وظیفه اصلی خود میدانم، تأکید کرد: مردم در تمامی عرصهها همچون راهپیمایی ۲۲ بهمن سال گذشته پای کار انقلاب بودهاند و پاسخگویی مسئولان به حضور مردم در تمامی صحنهها در خدمت و کار شبانهروزی قرار دارد تا زمینه آسایش و آرامش خانوادهها فراهم شود.
وی با اشاره به تداوم طرح جمعآوری معتادان متجاهر از شهر کرمانشاه، بیان کرد: در کنار جمعآوری معتادان باید نگاهی به حوزه توانمندسازی خانوادههای معتادان متجاهر داشته باشیم و آمادهسازی شرایط معتادان بهبود یافته برای ورود به جامعه نیز مکمل طرح جمعآوری این گروه از افراد است.
در این دیدار بهزاد شهبازی مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با تبریک انتصاب محمدرضا آمویی بهعنوان فرماندار شهرستان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد که تعامل اداره بهزیستی شهرستان کرمانشاه همچون گذشته با فرمانداری تداوم بهینهای داشته باشد.
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