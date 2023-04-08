گلزنی دوباره سردار آزمون و پیروزی بایر لورکوزن

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته بیست و هفتم بوندس لیگا امروز شنبه تیم بایر لورکوزن میزبان اینتراخت فرانکفورت بود و با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد.

سردار آزمون در بازی امروز در ترکیب اصلی بایر نبود و از دقیقه ۷۰ به زمین آمد.

آزمون که در هفته‌های گذشته یکی از ستاره‌های بایر بود، امروز هم در شرایطی که تیمش با نتیجه ۲ بر ۱ پیش بود، در دقیقه ۵ +۹۰ گل سوم تیمش را به ثمر رساند.

این گل روی اشتباه مدافع اینتراخت و گرفتن توپ توسط آزمون رقم خورد و مهاجم ایران با پشت سر گذاشتن دروازه بان حریف گلزنی کرد.

لورکوزن با این برد ۴۳ امتیازی شد و در رده ششم قرار گرفت.