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۱۹ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۳۲

گلزنی دوباره سردار آزمون و پیروزی بایر لورکوزن

گلزنی دوباره سردار آزمون و پیروزی بایر لورکوزن

سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم بایر لورکوزن در هفته بیست و هفتم بوندس لیگا برای بایر لورکوزن گلزنی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای هفته بیست و هفتم بوندس لیگا امروز شنبه تیم بایر لورکوزن میزبان اینتراخت فرانکفورت بود و با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد.

سردار آزمون در بازی امروز در ترکیب اصلی بایر نبود و از دقیقه ۷۰ به زمین آمد.

آزمون که در هفته‌های گذشته یکی از ستاره‌های بایر بود، امروز هم در شرایطی که تیمش با نتیجه ۲ بر ۱ پیش بود، در دقیقه ۵ +۹۰ گل سوم تیمش را به ثمر رساند.

این گل روی اشتباه مدافع اینتراخت و گرفتن توپ توسط آزمون رقم خورد و مهاجم ایران با پشت سر گذاشتن دروازه بان حریف گلزنی کرد.

لورکوزن با این برد ۴۳ امتیازی شد و در رده ششم قرار گرفت.

کد مطلب 5749864

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
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      بهتره هیچ وقت سربه سر یک تورکمن نزاری،این را سردار آزمون نشان داده تو شیش بازی اون تودقایق تعویضی درعرض20الی24دقیقه بازی4گل آمار بسیار شگفت انگیزی داره,تو هر بازی نمره6.1تا7.1بسیار آمار خوبیه.بدرخش یوز ایران،باآرزوی موفقیت بیشتر

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