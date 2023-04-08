تحقق بیش از ۳ برابری هدف صادراتی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسیننژاد ظهر شنبه در کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی خراسان شمالی اظهار داشت: ۶۰ میلیون دلار هدف صادراتی استان در سال گذشته بود، اما ۲۱۵ میلیون دلار صادرات انجام شد که بیش از سه برابر هدف صادراتی، صادرات داشتیم.
استاندار خراسان شمالی افزود: تولید کنندگان در جهت تأکیدات مقام معظم رهبری در مسیر استفاده از جنس مشابه به جای جنس خارجی میتوانند در مهار تورم مؤثر باشند.
وی به سفر اخیر سرکنسول استان آستاراخان روسیه به استان اشاره داشت و گفت: هیأتی از تجار و بازرگانان استان سفری به آستاراخان داشته باشند، تا تکمیل کننده صادرات استان به روسیه باشد.
حسین نژاد با بیان اینکه صادرات میتواند تسهیل کننده امور تجار و بازرگانان باشد، خاطرنشان کرد: ما هم باید بستر را با کمک رایزنهای اقتصادی در کشورهای همسایه فراهم آوریم.
استاندار خراسان شمالی گفت: نقش آفرینی کمرنگ دلار در زندگی و بهکارگیری منویات مقام معظم رهبری و رویکرد مهم دستگاههای اجرایی در رشد تولید و مهار تورم، میتواند نقش صادرات را پررنگتر کند.
وی با تاکید بر اینکه صادرات میتواند بدون اتکا به ارز پیگیری شود، گفت: با اختصاص تسهیلات برای تولید کنندگان و تجار، رشد تولید، تقویت فروش تولید کنندگان در خارج میتوانیم شعار سال را محقق کنیم.
حسین نژاد با تاکید بر حمایت از صادرات فرش و قالی افزود: برخی صنایع ما کارنامه خوبی برای رشد تولید دارند که امیدواریم تمام صنایع در این مسیر قرار بگیرند.
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