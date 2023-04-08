نمایشگاه خلیج گرگان سهمی برای آیندگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه، نمایشگاه آثار تولیدی کارگاه پوستر و اکران شهری با موضوع احیای خلیج گرگان به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی با حضور سیدعلی مهاجر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، سردار علی ملک شاهکوهی فرمانده سپاه نینوای استان و جمعی از مدیران کل و مدیران ستادی در استانداری افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۱۴ اثر از آثار تولیدی کارگاه احیای خلیج گرگان که به همت هنرمندان گرافیک شهرستان های مختلف استان تولید شده، به نمایش درآمده است.

علاقه مندان تا روز شنبه ۲۶ فروردین ماه می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

برنامه‌های مختلف هفته هنر انقلاب اسلامی از ۱۹ تا ۲۷ فروردین با شعار «هنر متعهد به حقیقت» در استان گلستان برگزار خواهد شد.

نمایشگاه خوشنویسی با موضوع لیالی قدر و قرآن، نمایشگاه نقاشی آثار هنرمندان با موضوع آزاد، نمایشگاه عکس عفاف و حجاب، دیدار با خانواده‌های شهید هنرمند، مسابقه هنری و فرهنگی، غبارروبی مزار شهدا، نشست اندیشه ورزی مبانی هنر انقلاب، اجرای تعزیه حضرت علی (ع) و اکران مستند سجده در خون از جمله برنامه‌های شاخص این هفته است.