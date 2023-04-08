به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نجم‌الدین سهرابی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت صیفی‌جات از خودروهای باری در پایانه مرزی شلمچه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با اقدامات پلیسی مستمر در این ارتباط سه سارق سابقه‌دار را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در چند عملیات منسجم و غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاه‌هایشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با بیان اینکه از متهمان اموال مسروقه کشف و یک دستگاه موتورسیکلت به‌کار رفته در سرقت توقیف شد، تصریح کرد: سارقان مزبور در تحقیقات پلیس صراحتاً به بزه ارتکابی اعتراف کردند.

سرهنگ سهرابی عنوان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی داده شدند.