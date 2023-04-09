۴ پرواز به مجموع پروازهای فرودگاه ایلام اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر بسطامی از موافقت وزیر نفت با اختصاص ۴ پرواز در هفته به فرودگاه ایلام خبر داد.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام در مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر اظهار داشت: باتوجه به اینکه استان ایلام به عنوان دروازه عتبات عالیات و شاهراه اربعین هرساله پذیرای میلیون‌ها زائر و مسافر از سراسر کشور است، وزیر نفت دستورات لازم را در خصوص اختصاص چهار پرواز در هفته به فرودگاه ایلام از طریق دو شرکت توسعه پایدار آسمان کیش و قشم ایر صادر کرد.

وی افزود: کمبود پروازهای فرودگاه ایلام به عنوان مطالبه مردم استان، مشکلات زیادی را به خصوص برای بیماران و جانبازان ایجاد کرده است و با توجه به بعد مسافت استان ایلام از پایتخت، افزایش تعداد پروازهای فرودگاه ایلام امری ضروری می‌باشد.

گفتنی است پیرو موافقت با درخواست نماینده ایلام و دستور اوجی وزیر نفت به خجسته مهر رییس شرکت ملی نفت ایران، خجسته مهر با صدور دستور به میرابی زاده مدیرعامل شرکت توسعه پایدار آسمان کیش خواستار رسیدگی ویژه به درخواست نماینده ایلام و برقراری پروازهای جدید فرودگاه ایلام در سریع‌ترین زمان ممکن شد.