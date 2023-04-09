موزه بابل از اختیار میراث فرهنگی خارج نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، موزه بابل یکی از آثار مهم و تاریخی این شهر است که وضعیت آن پس از سال‌ها مورد بحث است. در سال ۹۴ میراث فرهنگی اعلام می‌کرد که هیچ سندی مبنی بر وقف بودن این موزه وجود ندارد اما اداره اوقاف بابل مدعی بود که این موزه وقف حوزه علمیه است.

ساختمان این موزه در سال ۱۳۰۷ احداث شد و تا سال‌ها شهرداری بابل در آن مستقر بود. سرانجام در شهریور سال ۱۳۷۳ این بنا به کتابخانه عمومی تغییر کاربری یافت.

در سال ۷۴ اداره میراث فرهنگی استان مازندران با تعامل استانداری این ساختمان را با کاربری فرهنگی در اختیار میراث فرهنگی استان مازندران گذاشت و در سال ۷۵ با عنوان موزه بابل آغاز به کار کرد و از آن زمان به عنوان موزه مردم شناسی و باستان شناسی و اسناد شناخته می‌شود.

اما اختلاف نظر برسر وضعیت آن در اردیبهشت سال ۹۸ باعث شد فرصت ده روزه‌ای از سوی مقامات قضائی بابل به میراث فرهنگی برای تخلیه بنا داده شود. این درحالی بود که اداره اوقاف بابل درصدد تعامل برای رفع مشکل بود.

در این باره برزگر رئیس وقت این اداره گفته بود میراث فرهنگی چند سالی است که اجاره این مکان وقفی را پرداخت نمی‌کند درحالی که موزه بابل وقف حوزه علمیه است و عوائد آن باید باید براساس نیات واقف در این راه خرج شود.

همان زمان میثاق جعفریان رئیس وقت اداره میراث فرهنگی بابل گفته بود این اداره آمادگی کامل جهت تمدید قرارداد اجاره مطابق عرف و قانون و برای حفظ این بنای تاریخی که به عنوان موزه شهرستان بابل است را دارد.

وی گفت: به همین منظور در سال‌های قبل مبلغ ٢٠٠ میلیون ریال به عنوان علی الحساب پرداخت شد و از طرف دیگر در این سال‌ها برای صرف نگهداری، تجهیز و مرمت این بنا هزینه‌های زیادی انجام شد.

بعد از چند سال دوباره موضوع پلمپ و تخلیه این موزه مطرح شد و گفته شده که تصمیم‌گیری برای تعیین سرنوشت آن برای اینکه در محل بماند یا اینکه مجبور به کوچ اجباری شود به پایان این هفته موکول شده است. این موضوع نگرانی‌هایی را برای تعطیلی موزه بابل بوجود آورده است.

اما صادق برزگر رئیس اداره میراث فرهنگی مازندران خبر جدیدتری را اعلام کرده و گفته است: در جلسه با حضور فرماندار قرار شد قرارداد اجاره بین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران و حوزه علمیه بابل بسته تا اجاره به صورت ماهیانه یا سالانه پرداخت شود.

برزگر تصریح کرد: با اعلام میزان اجاره درخواستی حوزه علمیه گنجینه بابل و مراحل قانونی دوباره راه اندازی می‌شود و با توجه به قرار داشتن در مرکز شهر و تبعات اجتماعی آن حوزه علمیه موافق به این است که به صورت اجاره در اختیار میراث قرار داشته باشد.

وی گفت: بر اساس مصوبات سفر مقام معظم رهبری تفاهمنامه‌ای بین شهرداری بابل و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران وقت امضا شد مبنی بر اینکه اداره شهرداری این شهرستان که مربوط به زمان پهلوی اول بوده با کاربری فرهنگی در اختیار این اداره برای ایجاد موزه قرار گیرد.

برزگر ادامه داد: بعد این تفاهمنامه ساختمان شهرداری مرمت و بازسازی و در سال ۷۶ اولین موزه استان با نام تاریخ مازندران راه اندازی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران با بیان اینکه از اواسط دهه ۹۰ حوزه علمیه بابل با توجه به اینکه در گذشته و در دوره صفویه در نزدیکی گنجینه مدرسه علوم دینی قادریه فعالیت می‌کرد، گفت: حوزه علمیه بابل با استناد به وقفنامه های آن زمان ادعا کرد این گنجینه در عرصه این مدرسه علوم دینی ساخته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران با بیان اینکه در دوره رضا شاه این مدرسه کاملاً تخریب و ساختمان بلدیه جایگزین آن شد، افزود: در سال ۹۲ شهرداری بابل ساختمان موزه را به حوزه علمیه واگذار و حوزه علمیه هم خواستار پرداخت اجاره از میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران شد.

برزگر تصریح کرد: این اجاره تاکنون پرداخت نشده به همین دلیل در تاریخ ۱۴ فروردین سال جاری حوزه علمیه حکم تخلیه و پلمپ این ساختمان را گرفت تا مجدد کاربری مدرسه علوم دینی و حوزه علمیه را پیدا کند.