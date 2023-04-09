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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵

فرمانده انتظامی گیلان خبر داد؛

کشف ۶۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در فومن

کشف ۶۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در فومن

رشت- فرمانده انتظامی گیلان از کشف ۶۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در فومن خبر داد و گفت: در این راستا ۲ سوداگر مرگ دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی با اشاره به کشف ۶۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در فومن اظهار کرد: در این خصوص ۲ سوداگر مرگ با کمک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و فرماندهی انتظامی اردبیل شناسایی و دستگیر شدند.

سردار ملکی افزود: متهمان با تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس محورهای مواصلاتی، خودرو نیسان قاچاقچیان حین تردد در شهرستان فومن شناسایی و متوقف شدند.

فرمانده انتظامی گیلان تصریح کرد: در بازرسی خودرو قاچاقچیان، ۱۲ کیلوگرم تریاک، ۱۵ کیلوگرم شیشه و ۴۰ کیلوگرم هروئین کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: قاچاقچیان ۳۶ و ۴۱ ساله دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

کد مطلب 5750293

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