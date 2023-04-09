  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۱۲

نشای مکانیزه شالیزارهای برنج در مازندران آغاز شد

نشای مکانیزه شالیزارهای برنج در مازندران آغاز شد

ساری- اولین نشای مکانیزه شالیزارهای کشور با حضور مسئولان کشوری و استانی در روستای خاریک ساری شروع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشای مکانیزه کشور پیش ازظهر یکشنبه با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان استانی در ساری آغاز شد.

حسن عنایتی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که اولین نشای شالیزارهای استان و کشور امروز آغاز شده است، افزود: امسال با توجه به شرایط جوی و آب و هوایی عملیات کشت و کار شالیزاری حدود ۱۵ تا ۲۰ روز زودتر از سال‌های قبل شروع شده است.

وی با اشاره به شرایط آب و هوایی و کاهش بارندگی افزود: با توجه به شرایط موجود باید با منابع آب و تولید فرایند تولید را داشته باشیم و کشاورزان منابع را مدیریت کنند.

وی میزان سطح کشت برنج را در استان ۲۱۵ هزار هکتار ذکر کرد و گفت: با توجه به شرایط جوی و آب و هوایی احتمال بروز تنش در برخی مناطق وجود دارد زیرا طبق اعلام آب منطقه‌ای حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب با کسری آب روبرو هستیم.

مازندران سالانه بیش از یک میلیون تن از نیاز برنج کشور را تأمین می‌کند.

کد مطلب 5750308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها