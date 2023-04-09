محمد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه استانداری سمنان با ویلایی سازی واحدهای طرح جهش ملی مسکن مخالف نیست، ابراز داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهر سازی کشور، حداقل تراکم متوسط برای شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان و گرمسار در استان سمنان سه تا چهار طبقه تعیین شده است.

وی ضمن بیان اینکه طبق طرح زمین ۴۸ هکتاری در شهرستان دامغان تیر ماه ۱۴۰۱ با هدف ساخت بلوک‌های مسکونی سه و چهار طبقه تعیین و برای کسب مجوزهای مربوطه به شورای عالی معماری و شهرسازی کشور معرفی شد، افزود: با عنایت به دستور رئیس جمهور مبنی بر ویلایی‌سازی واحدهای مسکونی در شهرهای دارای امکانات و زمین مناسب و بنا بر نظر استاندار سمنان دی ماه ۱۴۰۱ پیشنهاد ویلایی‌سازی در سایت ۴۸ هکتاری شهرستان دامغان به شورای عالی معماری و شهرسازی کشور ارسال شده است.

معاون عمرانی استاندار سمنان ضمن بیان اینکه این پیشنهاد با عدم پذیرش این شورا و تاکید بر ضرورت ساخت واحدهای آپارتمانی بر اساس مصوبه پیشین در اسفندماه ۱۴۰۱ به استان ارسال شد، ابراز داشت: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ طی مکاتبه‌ای از سوی استاندار سمنان خطاب به وزیر راه و شهرسازی، مجدداً بر ضرورت ویلایی سازی واحدهای مسکونی دامغان تاکید شده است.

حمیدی ضمن ابراز امیدواری پذیرش درخواست استان توسط شورای عالی معماری و شهرسازی کشور برای تحقق امکان ساخت این مجموعه در شهرستان دامغان تصریح کرد: به این ترتیب هر گونه ادعا در خصوص مخالفت استانداری سمنان با طرح ویلایی‌سازی در استان رد می‌شود.

وی از شهروندان دامغانی و عموم مردم استان سمنان خواست تا اخبار مرتبط با این طرح را صرفاً از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند و افزود: مردم اطمینان داشته باشند که به محض پذیرش درخواست استان توسط وزارت راه و شهرسازی، عملیات اجرایی پروژه طرح ملی جهش مسکن در قالب ساخت واحدهای ویلایی در شهرستان دامغان و سایر شهرستان‌های دارای این امکان، آغاز خواهد شد.‌