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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۴۴

انجلاسی خبر داد؛

پرداخت حق پرستاری و مستمری مددجویان بهزیستی تا پایان سال ۱۴۰۱

پرداخت حق پرستاری و مستمری مددجویان بهزیستی تا پایان سال ۱۴۰۱

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور از پرداخت حق پرستاری و مستمری مددجویان بهزیستی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور در تشریح اقدامات پایان سال ۱۴۰۱، گفت: مستمری مددجویان، کمک هزینه اسفند ماه و مابه‌التفاوت ۸ ماهه کمک هزینه نگهداری افراد دارای معلولیت در خانواده و مراکز نگهداری، حق پرستاری افراد ضایعه نخاعی و مابه‌التفاوت ۸ ماهه بر اساس مصوبه هیأت وزیران، پرداخت شد.

وی گفت: مابه‌التفاوت فوق‌الذکر به میزان ماهیانه ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور همچنین پرداخت سرانه پرونده‌های واگذار شده به مراکز مثبت زندگی مربوط به اسفندماه، پرداخت شهریه دانشجویان دارای معلولیت در ترم اول سال‌های ۱۴۰۰_۱۴۰۱، پرداخت کمک هزینه نگهداری در مراکز روزانه و کارگاه‌های تولیدی و حمایتی اسفندماه و مابه‌التفاوت کامل هفت ماهه سال ۱۴۰۱، کمک‌هزینه نگهداری فرزندان تحت سرپرستی در مراکز و خانواده‌های جایگزین، هزینه‌های مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره را از دیگر اقدامات معاونت برشمرد و یادآور شد: کمک هزینه وسایل بهداشتی مددجویان برای ۱۱ ماه نیز پرداخت شده و یک ماه باقی‌مانده نیز به‌زودی واریز می‌شود.

کد مطلب 5750352
علی قدمی

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    نظرات

    • پرهام حسن‌پور US ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۰
      1 1
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      والله من معلول هستم مادرم بهم پرستار میکنه ولی حق پرستاری نمیدن چندین ساله
      • مریم IR ۲۳:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
        0 1
        مادرشما باید برن بهزیستی به مددکارتون بگم که اسم شماروثبت کنن واسه حق پرستاری حتی دفترچه بیمه تونم باید ببرین بدین ک نشان سلامت ثبت کنن که هزینه های درمانی تون کمتر دربیاد
      • جواد شیخ پور IR ۰۵:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۵
        0 0
        من الان نزدیک به دو ساله که سازمان میخواد به خانمم حق پرستاری بده کو کجا کی ما که ندیدیم 383
    • roj IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
      0 0
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      دولت ازدوقلو حمایت نمیکنه باید چکارکرد که مستمری یا کمک مالی کند؟
    • حسین IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۴
      0 0
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      سلام من معلول بهزیستی ام بیکار هستم یارانه من کم کردن چرا این یارانه چقدر هست که کم کن شما بخدا جواب من بید چند بار پیام داد

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