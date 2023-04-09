پرداخت حق پرستاری و مستمری مددجویان بهزیستی تا پایان سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا انجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور در تشریح اقدامات پایان سال ۱۴۰۱، گفت: مستمری مددجویان، کمک هزینه اسفند ماه و مابهالتفاوت ۸ ماهه کمک هزینه نگهداری افراد دارای معلولیت در خانواده و مراکز نگهداری، حق پرستاری افراد ضایعه نخاعی و مابهالتفاوت ۸ ماهه بر اساس مصوبه هیأت وزیران، پرداخت شد.
وی گفت: مابهالتفاوت فوقالذکر به میزان ماهیانه ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور همچنین پرداخت سرانه پروندههای واگذار شده به مراکز مثبت زندگی مربوط به اسفندماه، پرداخت شهریه دانشجویان دارای معلولیت در ترم اول سالهای ۱۴۰۰_۱۴۰۱، پرداخت کمک هزینه نگهداری در مراکز روزانه و کارگاههای تولیدی و حمایتی اسفندماه و مابهالتفاوت کامل هفت ماهه سال ۱۴۰۱، کمکهزینه نگهداری فرزندان تحت سرپرستی در مراکز و خانوادههای جایگزین، هزینههای مراکز فوریتهای اجتماعی و مراکز مشاوره را از دیگر اقدامات معاونت برشمرد و یادآور شد: کمک هزینه وسایل بهداشتی مددجویان برای ۱۱ ماه نیز پرداخت شده و یک ماه باقیمانده نیز بهزودی واریز میشود.
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