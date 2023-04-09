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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۱:۴۲

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ خبر داد؛

توقیف کامیونت حامل کالای قاچاق در ساوجبلاغ

توقیف کامیونت حامل کالای قاچاق در ساوجبلاغ

ساوجبلاغ- فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ از کشف ۲.۵ میلیارد ریال کالای قاچاق از یک کامیونت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، مأموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ در حین گشت زنی در محور کرج - قزوین به یک دستگاه کامیونت ولوو حامل بار قاچاق مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی خودرو را متوقف و در بازرسی آن ۳۰۰ لیتر گازوئیل و ۹ دستگاه کالسکه خارجی قاچاق را کشف کردند.

این مسئول انتظامی با اشاره به دستگیری یک متهم در این خصوص، تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد، خاطر نشان کرد: پلیس با تمام توان خود در حوزه مبارزه با قاچاق کالا با قانون شکنان قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 5750353

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