انتقال لاشه پلنگ دنا به یاسوج برای بررسی/ ردی از گلوله و زخم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید مختار رجایی فر صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: عصر روز پنج شنبه ۱۷ فروردین ماه، خبر تلف شدن یک قلاده پلنگ جوان دیگر در طول یک ماه گذشته در تنگه‌ای به نام «تنگ کلنجه» در منطقه حفاظت شده دنا توسط سازمان محیط زیست استان اعلام شد.

وی ابراز داشت: پس از انتقال لاشه پلنگ به مرکز استان، تیمی متشکل از دو نفر دامپزشک این اداره کل به محیط زیست جهت انجام کالبد گشائی و برداشت نمونه‌های آزمایشگاهی اعزام شد.

رجایی فر با بیان اینکه هیچ علامت یا علائمی دال بر شلیک گلوله یا زخمی شدن این قلاده پلنگ جوان در لاشه دیده نشده است، گفت: نمونه‌های اخذ شده جهت انجام آزمایشات تکمیلی به آزمایشگاه مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور ارسال شد.

وی افزود: تا زمان ارسال جواب آزمایشات نمی‌توان در خصوص علت دقیق مرگ اظهار نظری کرد، اما علائمی از اسهال مزمن در مدفوع لاشه مشاهده شده و به محض دریافت نتایج کالبد گشائی و آزمایشات لازم، علت مرگ اطلاع رسانی خواهد شد.