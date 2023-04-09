امام موسی صدر دِین بزرگی به گردن همه مسلمانان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی ضمن عرض تسلیت درگذشت بتول فیروزان، نوه امام موسی صدر به دیدار خانواده ایشان رفت.

وی افزود: امام موسی صدر دِین بزرگی به گردن همه مسلمانان و نقش بی‌بدیلی در بنای زیرساخت مقاومت در منطقه دارد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این دیدار که فرزندان امام موسی صدر و نماینده مجلس و رئیس فراکسیون زن و خانواده لبنان حضور داشتند، مباحث مختلفی پیرامون حقوق زنان و لزوم پرداختن به خلاءهای قانونی در حمایت از زنان و خانواده مطرح شد و زمینه فعالیت‌های مشترک بین مسئولان زن در لبنان و ایران مورد توجه قرار گرفت.