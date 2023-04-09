  1. جامعه
  2. جوان و خانواده
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۰۱

خزعلی؛

امام موسی صدر دِین بزرگی به گردن همه مسلمانان دارد

امام موسی صدر دِین بزرگی به گردن همه مسلمانان دارد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: امام موسی صدر دِین بزرگی به گردن همه مسلمانان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی ضمن عرض تسلیت درگذشت بتول فیروزان، نوه امام موسی صدر به دیدار خانواده ایشان رفت.

وی افزود: امام موسی صدر دِین بزرگی به گردن همه مسلمانان و نقش بی‌بدیلی در بنای زیرساخت مقاومت در منطقه دارد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این دیدار که فرزندان امام موسی صدر و نماینده مجلس و رئیس فراکسیون زن و خانواده لبنان حضور داشتند، مباحث مختلفی پیرامون حقوق زنان و لزوم پرداختن به خلاءهای قانونی در حمایت از زنان و خانواده مطرح شد و زمینه فعالیت‌های مشترک بین مسئولان زن در لبنان و ایران مورد توجه قرار گرفت.

کد مطلب 5750385

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها