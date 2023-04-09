اجرای طرح نذر خون در شب‌ های قدر

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی گفت: برای اجرای طرح نذر خون در شب‌های احیا، تمامی مراکز انتقال خون در کشور فعال هستند و هموطنان با مراجعه به سایت سازمان انتقال خون می‌توانند به آدرس مراکز دسترسی داشته باشند.

وی افزود: هموطنانی که نذر خون دارند، فقط اهدای خون را به شب‌های قدر موکول نکنند.

حاجی بیگی با بیان اینکه سازمان انتقال خون به تمامی گروه‌های خونی احتیاج دارد، خاطرنشان کرد: در کشور ما ۹۰ درصد افراد گروه خونی مثبت و ۱۰ درصد گروه خونی منفی دارند.

وی افزود: از این ۹۰ درصد گروه خونی مثبت حدود ۳۴ درصد O مثبت، ۲۷ درصد A مثبت و ۲۳ درصد B مثبت و ۷ درصد AB مثبت هستند؛ و از ۱۰ درصد افراد گروه منفی، ۳ درصد O منفی و ۳ درصد A منفی و ۲ درصد B منفی و AB منفی به عنوان نادرترین گروه خونی ۱ درصد هست.