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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۲:۰۶

سخنگوی سازمان انتقال خون عنوان کرد؛

اجرای طرح نذر خون در شب‌ های قدر

اجرای طرح نذر خون در شب‌ های قدر

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، از اجرای طرح نذر خون همزمان با شب‌های احیا در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی گفت: برای اجرای طرح نذر خون در شب‌های احیا، تمامی مراکز انتقال خون در کشور فعال هستند و هموطنان با مراجعه به سایت سازمان انتقال خون می‌توانند به آدرس مراکز دسترسی داشته باشند.

وی افزود: هموطنانی که نذر خون دارند، فقط اهدای خون را به شب‌های قدر موکول نکنند.

حاجی بیگی با بیان اینکه سازمان انتقال خون به تمامی گروه‌های خونی احتیاج دارد، خاطرنشان کرد: در کشور ما ۹۰ درصد افراد گروه خونی مثبت و ۱۰ درصد گروه خونی منفی دارند.

وی افزود: از این ۹۰ درصد گروه خونی مثبت حدود ۳۴ درصد O مثبت، ۲۷ درصد A مثبت و ۲۳ درصد B مثبت و ۷ درصد AB مثبت هستند؛ و از ۱۰ درصد افراد گروه منفی، ۳ درصد O منفی و ۳ درصد A منفی و ۲ درصد B منفی و AB منفی به عنوان نادرترین گروه خونی ۱ درصد هست.

کد مطلب 5750388
حبیب احسنی پور

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