۲ مجموعه ورزشی افتتاح شد؛ ۴ مجموعه دیگر در منطقه ۱۴ در حال ساخت است

به گزارش خبرنگارمهر، منطقه ۱۴ تهران با اجرای چند پروژه ورزشی جدید، در مسیر توسعه زیرساختهای ورزشی قرار گرفته است؛ بهطوریکه ۲ مجموعه چمن مصنوعی افتتاح شده و ۴ مجموعه دیگر نیز در حال ساخت است.
امیر شهرابی فراهانی، شهردار منطقه ۱۴ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توسعه زیرساختهای ورزشی در منطقه ۱۴ اظهار کرد: یکی از دغدغههای ما ارتقای سطح فعالیتها و مجموعههای ورزشی در منطقه است.
وی افزود: در همین راستا، ۲ مجموعه چمن مصنوعی جدید افتتاح شده و ۴ مجموعه دیگر نیز در حال ساخت است.
شهرابی ادامه داد: همچنین یک مجموعه ورزشی بزرگ با عنوان ترنج در حال احداث است که از نظر حجم اجرایی و هزینه، پروژه قابلتوجهی در منطقه ۱۴ به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که تا حد امکان مجموعههای ورزشی منطقه، بهویژه مجموعههای ورزشی روباز، توسعه پیدا کنند.
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