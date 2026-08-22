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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۶

۲ مجموعه ورزشی افتتاح شد؛ ۴ مجموعه دیگر در منطقه ۱۴ در حال ساخت است

۲ مجموعه ورزشی افتتاح شد؛ ۴ مجموعه دیگر در منطقه ۱۴ در حال ساخت است

شهردار منطقه ۱۴ از توسعه زیرساخت‌های ورزشی منطقه با افتتاح ۲ مجموعه چمن مصنوعی، ساخت ۴ مجموعه جدید و اجرای مجموعه ورزشی بزرگ ترنج خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، منطقه ۱۴ تهران با اجرای چند پروژه ورزشی جدید، در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که ۲ مجموعه چمن مصنوعی افتتاح شده و ۴ مجموعه دیگر نیز در حال ساخت است.

امیر شهرابی فراهانی، شهردار منطقه ۱۴ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی در منطقه ۱۴ اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های ما ارتقای سطح فعالیت‌ها و مجموعه‌های ورزشی در منطقه است.

وی افزود: در همین راستا، ۲ مجموعه چمن مصنوعی جدید افتتاح شده و ۴ مجموعه دیگر نیز در حال ساخت است.

شهرابی ادامه داد: همچنین یک مجموعه ورزشی بزرگ با عنوان ترنج در حال احداث است که از نظر حجم اجرایی و هزینه، پروژه قابل‌توجهی در منطقه ۱۴ به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که تا حد امکان مجموعه‌های ورزشی منطقه، به‌ویژه مجموعه‌های ورزشی روباز، توسعه پیدا کنند.

کد مطلب 6923567

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