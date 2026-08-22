به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ برتر وزنهبرداری مردان ایران از سهشنبه هفته جاری برگزار میشود و هفته اول رقابتها در روزهای سوم و چهارم در مجموعه ورزشی آزادی برگزار میشود. این مرحله همزمان بهعنوان مرحله دوم رکوردگیری تیم ملی برای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برگزار خواهد شد.
سال گذشته تیم وزنهبرداری سپاهان عنوان قهرمان لیگ برتر وزنهبرداری را به خود اختصاص داد و تیم مناطق نفت خیز جنوب نیز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. در حال حاضر تیمهای فولاد مبارکه سپاهان، ذوب آهن اصفهان، مناطق نفتخیز جنوب، استقلال تهران، گل گهر سیرجان و عقاب نیروی هوایی لیست تیم های حاضر در لیگ وزنهبرداری مردان ایران است.
وحید ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مرحله نخست لیگ برتر بزرگسالان در روزهای سوم و چهارم شهریور خبر داد و اظهار داشت: این مرحله همزمان بهعنوان مرحله دوم رکوردگیری تیم ملی برای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برگزار خواهد شد. نخستین مرحله لیگ برتر بزرگسالان پیش از آغاز بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و با هدف رکوردگیری ملیپوشان اعزامی به این رقابتها برگزار میشود؛ این مسابقات در تهران انجام خواهد شد و امسال سه لیگ بزرگسالان، امید و بانوان برگزار میشود.
دبیر فدراسیون وزنهبرداری با اشاره به برنامه زمانبندی لیگ برتر بزرگسالان، تصریح کرد: مرحله نخست سوم و چهارم شهریور، مرحله دوم ۱۲ و ۱۳ مهر و مرحله سوم ۲۶ و ۲۷ آذر برگزار خواهد شد؛ لیگ برتر امید و بانوان نیز در دو مرحله برگزار میشوند.
ربیعی ادامه داد: مرحله نخست لیگ برتر امید و بانوان چهارم تا ششم آذر و مرحله دوم آنها ۲۳ تا ۲۵ دی برگزار خواهد شد. لیگ بانوان امسال به شکل رسمیتری برگزار میشود و ورزشکاران و تیمها باید قراردادهای خود را در فدراسیون ثبت کنند.
وی تصریح کرد: مسابقات لیگ بانوان نیز همانند لیگ آقایان به صورت تیمی برگزار خواهد شد. بر همین اساس، تیمهای حاضر باید قرارداد ورزشکاران را تنظیم و برای ثبت به فدراسیون ارائه کنند تا شرایط حضور در مسابقات مطابق مقررات جدید فراهم شود.
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